«Надо наслаждаться сегодняшним днём»: Герман Греф посоветовал принимать происходящее в мире, чтобы избежать стресса

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров, поделился своим взглядом на то, как справляться с тревожностью, сообщает РБК. По его мнению, избежать стресса помогает умение получать удовольствие от сегодняшнего дня. Глава Сбербанка также подчеркнул, что ни самый плохой, ни самый благоприятный сценарий развития событий в реальности никогда не сбывается полностью.

К стрессу и депрессии приводят попытки просчитать будущее

Герман Греф обратил внимание, что люди с аналитическим складом ума часто пытаются заранее спрогнозировать развитие событий, чтобы выстроить стратегию поведения. По его словам, такой подход может привести к тревожности, стрессу, недосыпанию, депрессии и другим подобным последствиям.

«Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования», — приводит РБК слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Герман Греф заявил, что жизнь редко идёт по заранее продуманному плану

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что из-за нынешнего развития технологий горизонт планирования стремится к нулю.

«Мы будем жить в условиях полной неопределенности. <...> Надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования», — отметил Герман Греф.

По его мнению, людям с аналитическим складом ума важно понимать, что будущее редко развивается по заранее просчитанному сценарию.

«Никогда самый черный сценарий, так же как и самый светлый и радостный сценарий, — они не сработают, будет что-то посредине», — добавил Герман Греф.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что от прогнозов нужно отказаться.

Герман Греф выступил за снижение ключевой ставки

Во время годового общего собрания акционеров президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф также заявил, что российская экономика при текущей ключевой ставке «долго существовать не может». По его оценке, реальные ставки близки к 10% и подходят лишь для краткосрочного охлаждения, однако сейчас экономика уже переохлаждена и испытывает «очень большую депрессивную нагрузку».

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По мнению Германа Грефа, значительная часть роста цен связана с разовыми и внерыночными факторами, включая энергетику, поэтому воздействие денежно-кредитной политики на них ограничено. В этих условиях он выступил за проциклическую поддержку экономики и снижение ключевой ставки.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых.