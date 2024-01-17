В 2023 году в открытый доступ в интернете попали сведения о 240 млн телефонных номеров и 23 млн e-mail-адресов россиян. Это произошло в результате более 290 утечек, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

В 2023 году в cеть утекли 240 млн номеров россиян