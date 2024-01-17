В 2023 году в cеть утекли 240 млн номеров россиян

В 2023 году в открытый доступ в интернете попали сведения о 240 млн телефонных номеров и 23 млн e-mail-адресов россиян. Это произошло в результате более 290 утечек, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.
Чаще всего утечки случались в секторе электронной коммерции — 40%, в сфере здравоохранения — 9%, досуга — 8,5%. Банковская отрасль лидирует по объему слитой информации — 47% слитых номеров, на электронную коммерцию приходится 38% утекших электронных адресов.
- В России до 10 раз вырастут штрафы за утечку персональных данных — максимальный размер увеличится до 1,5 млн рублей. Такие поправки в российское законодательство поддержало правительство в ноябре 2023 года. Наказание за нарушение составит для граждан до 15 тыс. рублей вместо нынешних 6–10 тыс., для должностных лиц — до 300 тыс. вместо 20–40 тыс., для юрлиц — до 500 тыс. вместо 30–150 тыс. За повторное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно, до 30, 500 тыс. и 1,5 млн рублей.
- АБД в январе 2024 года попросила Госдуму уточнить формулировку в законопроекте об уголовной ответственности за сбор или хранение незаконно полученных персональных данных. В Ассоциации предложили добавить в формулировку наказание «за заведомо незаконные сбор, хранение и использование персональных данных».
Фото на обложке: Unsplash
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