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Смотреть, но не трогать: NFT-маркетплейс OpenSea выпустил собственное приложение

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Крупнейший в сети NFT-маркетплейс OpenSea выпустил собственное приложение для просмотра предлагаемых им произведений искусства. В приложении на них можно только смотреть — торговать или обмениваться токенами не получится.

Смотреть, но не трогать: NFT-маркетплейс OpenSea выпустил собственное приложение

Приложение NFT-маркетплейса OpenSea теперь доступно в Google Play и App Store. Компания выпустила его после того, как ее стоимость достигла $1,5 млрд.

Нет информации, почему в приложении можно только смотреть на произведения искусства, но не покупать или обменивать их.

Как утверждает издание TechCrunch это может быть связано с огромными (30%) комиссиями Google Play и App Store на транзакции внутри размещаемых на площадках приложений.

А ведь в августе общая сумма торгов на OpenSea составила $3,4 млрд, 30% от этой суммы — около $1 млрд. 

В приложении можно узнать все подробности о выставленных в маркетплейсе товарах. Сооснователь и гендиректор OpenSea Дэвин Фитцер утверждает, что таким образом его компания помогает «открыть новую технологию массовой аудитории».

Технология невзаимозаменяемых токенов NFT была создана в 2017 году на основе блокчейн-платформы Ethereum. Есть и кейсы на основе смарт-контрактов Binance Smart Chain и Huobi Eco Chain.

Блокчейн-платформы предоставляют владельцу NFT возможность отслеживать историю купленного актива и/или подтверждать право владения им (это могут быть, например, предметы цифрового или классического искусства).

У каждого NFT есть определенный набор мета-тегов, в числе которых информация о том, за кем закреплен токен.

Подробнее о технологии NFT и ее завоевании мира современного искусства мы рассказывали в мае, а недавно подробно разобрали пять децентрализованных платформ, где можно играть и зарабатывать с помощью NFT.

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