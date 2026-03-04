Продажи автомобилей такси в лизинг в 2026 году упали на 40%: спрос снижается из-за новых требований к локализации

Объём продаж автомобилей такси в лизинг в январе 2026 года снизился на 40% относительно того же периода прошлого года, пишут «Ведомости». Одной из причин стал закон о локализации, вступивший в силу 1 марта. По мнению экспертов, он вызвал неопределённость вокруг перечня машин, которые смогут работать в такси.

За 2025 год продажи автомобилей в лизинг сократились на 26%

Точные данные о продажах автомобилей для такси пока не раскрываются. Как сообщил «Ведомостям» представитель Объединённой лизинговой ассоциации, сегмент такси занимает около четверти всех сделок по лизингу легковых автомобилей.

При этом снижение спроса на такие машины началось ещё в 2025 году. По данным источников издания, через лизинговые программы тогда было реализовано 165,4 тыс. легковых автомобилей, что на 26% меньше, чем в 2024 году.

Из этого объёма около 33–41 тыс. автомобилей были приобретены для работы в такси. Для сравнения — в январе прошлого года в лизинг было продано 8,6 тыс. легковых машин.

Рынок ожидал введения новых требований к автомобилям с 1 марта 2026 года

Собеседники «Ведомостей» объясняют снижение интереса таксопарков к обновлению автомобилей двумя ключевыми факторами: кредитно-денежную политику ЦБ РФ, усложняющую кредитование, и неопределённостью вокруг перечня машин, которые смогут работать в такси после введения требований по локализации.

С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон о локализации автомобилей, используемых в такси. Автомобиль можно будет использовать в перевозках только при соблюдении одного из следующих условий:

производство по специальному инвестконтракту, заключённому в период с марта 2022 по март 2025 года;

уровень локализации не ниже 3200 баллов — условных единиц, которые начисляются автомобилю за производство его частей на территории РФ;

включение модели в специальный перечень постановлением правительства.

Предварительный список марок, на которых можно будет работать в такси, Минпромторг России опубликовал в октябре 2025 года. В список вошли шесть марок, среди которых — Lada и Москвич. В ведомстве отмечали, что список будет постепенно расширяться. Среди возможных кандидатов назывались автомобили Haval, Tenet и модели, выпускаемые «Автотором».

Самые популярные машины у таксопарков до принятия закона — Chery и Belgee

До вступления новых требований в силу в региональные реестры могли попадать любые автомобили, соответствующие действующим правилам. В результате в 2025 году наиболее востребованными в сегменте такси стали:

Chery — около 21%,

Belgee — 18%,

Lada — 11%,

Haval — 8%,

Geely — 7%.

Перед вступлением в силу нового закона таксопарки активно скупали автопарк

Во второй половине 2025 года таксопарки активно пополняли автопарк, стремясь приобрести машины до вступления новых правил. Наибольший рост спроса наблюдался на автомобили Belgee в октябре–декабре.

По словам источников «Ведомостей», на динамику рынка также повлияли рост утильсбора и повышение НДС. В январе 2026 года устойчивый спрос сохранялся на Belgee и Lada, а также на автомобили Haval.

Спрос может стабилизироваться к маю 2026 года

После вступления требований о локализации спрос может снизиться ещё сильнее, но к маю 2026 года рынок стабилизируется, считают эксперты, которых опросили «Ведомости». Поддержать отрасль должна программа льготного лизинга Минпромторг России, которая позволяет получить скидку на авансовый платёж. В 2026 году она распространяется на автомобили со степенью локализации высокого уровня — от 2500 баллов, а общий объём финансирования программы составляет 30 млрд рублей.

Эксперты «Ведомостей» также считают, что спрос на лизинг автомобилей может вырасти в сегментах «Комфорт+» и «Бизнес». Пока российские производители представлены в этих категориях в малых количествах, поэтому освободившуюся нишу могут занять китайские авто, собранные в России.

Контекст

Источники «Ведомостей» сообщают, что к концу 2025 года в России работало свыше 330 тыс. перевозчиков — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Их парк насчитывал около 1,2 млн автомобилей.

Средняя цена нового автомобиля в России в 2026 году может вырасти примерно на 10% и достигнуть около 3,85 млн рублей. Главным фактором подорожания станет постепенный отказ дилеров от крупных скидок, которые в последние годы стимулировали спрос на рынке. Для сравнения, в 2025 году средняя стоимость легкового автомобиля составляла 3,54 млн рублей, однако во второй половине года автосалоны начали сокращать объём дисконтных предложений.

При этом участники рынка считают маловероятным рост цен выше 10%: если ключевая ставка будет снижаться и появятся дополнительные меры государственной поддержки, подорожание может ограничиться уровнем 3–4%.