Прямое финансирование «Самолёту» не нужно: власти подготовят для компании специнструменты взаимодействия

Группа «Самолёт» получила официальный ответ кабмина на обращение о возможной господдержке, сообщает РБК. После анализа финансовых показателей и отчётности межведомственная комиссия пришла к выводу, что компании не требуется прямое бюджетное финансирование. Вместе с тем по ряду пунктов обращения власти сочли целесообразным проработать отдельные специальные инструменты.

Субсидии не требуются — но специальные меры правительство примет

Ответ компания получила 24 февраля на заседании межведомственной комиссии. Изучив представленные материалы и результаты деятельности, госорганы подтвердили устойчивость действующей бизнес-модели и отсутствие необходимости в прямых субсидиях. Ранее «Коммерсант» писал о том, что правительство РФ отказало компании в выдаче кредита на льготных условиях.

В то же время по отдельным направлениям могут быть согласованы специальные меры. Их содержание глава компании раскрывать не стала, отметив лишь, что обращение в значительной степени достигло своей цели и диалог продолжается.

Запрос на 50 млрд руб. был инструментом, а не способом решения проблем

В январе девелопер направил в правительство письмо с просьбой о льготном кредите либо ином стабилизационном механизме на сумму 50 млрд руб.Представитель компании, чьи слова приводит РБК, подчеркивает, что речь шла не о спасении бизнеса, а о партнерском формате взаимодействия с государством. По ее словам, обращение стало одним из множества управленческих шагов, направленных на повышение эффективности.

С конца 2024 года стратегия группы сосредоточена на поддержании устойчивости и оптимизации затрат, и письмо было частью этого комплекса мер. Обращение не предполагало участия государства в капитале компании. В случае одобрения льготного финансирования девелопер рассматривал вариант предоставления собственных акций в качестве обеспечения.

В 2026 году «Самолет» планирует увеличить продажи — и повысить цены

На 2026 год «Самолет» ставит цель увеличить продажи до 1,3 млн кв. м — это на 7% выше результата 2025 года. Одновременно компания ожидает повышение цен на 10–12% в связи с сохраняющимся дефицитом предложения в Москве и Подмосковье.

Также в числе приоритетов — дальнейшее сокращение корпоративного долга. По словам представителей компании, объём задолженности планируется снизить. Группа продолжает пересматривать условия с банками и использовать различные финансовые инструменты — как с обеспечением, так и без него.

При этом глава компании подчеркнула, что финансовые модели не строятся в расчете на получение субсидий.