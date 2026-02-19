Правительство РФ отказало ГК «Самолёт» в предоставлении льготного кредита, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Власти сочли финансовое положение компании некритичным. Ранее, 4 февраля 2026 года, девелопер направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о господдержке на 50 млрд рублей для погашения части долгов.

Проектная задолженность девелопера достигла 650 млрд ₽

Источник «Коммерсанта» в банковских кругах сообщил, что «Самолёт» справляется с большей частью кредитных обязательств, поэтому необходимости в прямой помощи нет. При этом, по словам собеседника издания, компании становится всё сложнее обслуживать корпоративный долг.

Как пишет «Коммерсант», проектная задолженность девелопера достигает 650 млрд рублей, объем средств на эскроу-счетах — 400 млрд рублей. Объем проектного бюджета на 2026 год оценивается в 350 млрд рублей по движению денежных средств и в 270–280 млрд рублей по отчету о прибылях и убытках.

В правительстве могут утвердить косвенные меры поддержки

20 февраля 2026-го в Минфине состоится совещание рабочей группы, где могут утвердить косвенные меры поддержки. По информации «Коммерсанта», среди них — содействие возврату жилого комплекса «Квартал Марьино» в Новой Москве площадью 855 тыс. кв. м, ранее изъятого у группы.

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко 18 февраля заявил, что все проекты «Самолёта» в структуре кредитного портфеля банка устойчивы, вопрос финансовой помощи девелоперу не рассматривается.

Эксперты прогнозировали негативные сценарии развития

Ранее эксперты называли обращение к правительству нетипичным шагом для девелоперского рынка и отмечали, что компания фактически предложила формат государственно-частного партнёрства.

Аналитики также указывали, что при текущей ключевой ставке банковское кредитование могло бы усилить долговую нагрузку.

Эксперты допускали несколько сценариев развития и в случае отказа в поддержке:

поиск стратегического инвестора,

продажа части проектов другим застройщикам,

более жёсткая реструктуризация долгов.

Самый негативный сценарий — передача проектов другим застройщикам, но из-за масштаба компании такой вариант эксперты называют маловероятным.

Прибыль группы «Самолёт» упала в 2,6 раза

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на отчетность по МСФО, выручка группы в январе—июне 2025 года составила 171 млрд рублей и почти не изменилась год к году. Чистая прибыль сократилась в 2,6 раза — до 1,8 млрд рублей. По итогам 2025 года продажи снизились на 4% — до 272 млрд рублей.

ГК «Самолёт», по данным издания, остается крупнейшим девелопером жилья по объему текущего строительства — 4,5 млн кв. м.