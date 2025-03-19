Минфин начал разрабатывать требования для возврата западного бизнеса

Минфин готовит список требований для возвращения иностранных компаний в Россию по поручению Владимира Путина, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Crypto Summit. Он добавил, что требования могут быть представлены в ближайшее время.

«Очевидно, что готовим [список требований], поручение [президента] было, поэтому работаем. Но, на самом деле, тут нам требуется, естественно, согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии», — передает ТАСС слова Чебескова.

18 марта Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поручил правительству разработать процедуру возвращения западных брендов в Россию. По словам президента, бизнес западных игроков, который они оставили в стране «на произвол судьбы» и продали «по бросовой цене», выкупить «за такие же скромные деньги» не получится, и правительство за этим проследит.

Первый вице-премьер Денис Мантуров также заявил в кулуарах РСПП, что власти оценят возможность возвращения западных компаний по опционам. Для всех остальных возвращение будет «игрой с чистого поля», добавил Мантуров.

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