Акции Rivian установили новый антирекорд из-за сокращения производства

Акции производителя электромобилей Rivian упали в очередной раз до новой рекордно низкой отметки. Причиной стало значительное сокращение числа электрокаров, которые должны были сойти с конвейера компании в этом году.

Руководство Rivian призналось, что в этом году компания выпустит «на несколько сотен электромобилей меньше», чем 1,2 тыс., как было запланировано ранее. Об этом сообщает CNBC.

Rivian вышла на IPO в прошлом месяце, показав отличные результаты и уже через неделю смогла обойти по капитализации автогиганта Volkswagen, когда ее рыночная стоимость приблизилась к отметке в $150 млрд.

Тем не менее, спустя некоторое время ситуация изменилась. С момента IPO стоимость акций компании в целом снизилась на 3,4%.

Утром 17 декабря после сообщения о сокращении производства они упали на 15%, прежде чем немного отыграть к концу дня. В итоге падение составило чуть более 10%.

Изменение планов по выпуску электромобилей произошло, по словам руководства, из-за проблем с цепочками поставок и вызовов, которые потребовалось принять компании для выпуска достаточного количества аккумуляторов.

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