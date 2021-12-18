Акции Rivian установили новый антирекорд из-за сокращения производства

Акции производителя электромобилей Rivian упали в очередной раз до новой рекордно низкой отметки. Причиной стало значительное сокращение числа электрокаров, которые должны были сойти с конвейера компании в этом году.
Руководство Rivian призналось, что в этом году компания выпустит «на несколько сотен электромобилей меньше», чем 1,2 тыс., как было запланировано ранее. Об этом сообщает CNBC.
Rivian вышла на IPO в прошлом месяце, показав отличные результаты и уже через неделю смогла обойти по капитализации автогиганта Volkswagen, когда ее рыночная стоимость приблизилась к отметке в $150 млрд.
Тем не менее, спустя некоторое время ситуация изменилась. С момента IPO стоимость акций компании в целом снизилась на 3,4%.
Утром 17 декабря после сообщения о сокращении производства они упали на 15%, прежде чем немного отыграть к концу дня. В итоге падение составило чуть более 10%.
Изменение планов по выпуску электромобилей произошло, по словам руководства, из-за проблем с цепочками поставок и вызовов, которые потребовалось принять компании для выпуска достаточного количества аккумуляторов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: James Yarbrough /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новый Range Rover SV: керамика снаружи и внутри и 1,6 млн вариантов отделки
- 2 Легковой электромобиль «Кама» презентуют в 2022 году
- 3 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 4 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 5 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2021
20 декабря 2021
22 декабря 2021