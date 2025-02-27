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Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Банк России решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля
  1. Новости

Регулятор перейдет к массовому внедрению цифрового рубля после того, как отработает все детали в пилоте и проведет консультации с банками, пояснила Набиуллина. Это нужно, чтобы создать экономическую модель, которая будет наиболее привлекательной для бизнеса и для людей.

«Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже. Хочу подчеркнуть — проект продолжается, мы будем его расширять и по количеству участников, и по набору операций», — отметила глава ЦБ.

Почему сроки сдвигаются? В пилотном проекте сейчас принимают участие 15 банков, 1,7 тыс. россиян и около 30 компаний, рассказала Набиуллина. «Цифровой рубль представляет для смарт-контрактов гораздо больше возможностей, и мы хотим сделать это направление как раз одним из ключевых, одним из приоритетных в развитии этого проекта. Все это, конечно, требует дополнительного обсуждения и подготовки», — заключила председатель Банка России.

  • Работу над созданием цифрового рубля ЦБ начал в 2021 году. Пилотный проект с цифровым рублем был запущен в августе 2023 года. Операции с этой формой валюты в тестовом режиме проводят «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Т-Банк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и другие кредитные организации.
  • В начале января участники финансового рынка сообщили РБК, что ряд банков посчитал поспешным внедрение цифрового рубля в июле и предложил перенести дату запуска новой формы валюты на 2026 год.
  • В феврале в Центробанке сообщили о всплеске мифов о цифровом рубле: в мессенджерах и соцсетях заявляли, что переход на него будет принудительным и приведет к ограничению расходов. Регулятор напомнил, что цифровой рубль будет выступать одной из форм нацвалюты в дополнение к наличным и безналичным деньгам, а решение о том, использовать ли его, будет оставаться за конкретным человеком.

Фото на обложке: Who is Danny / Shutterstock/ FOTODOM

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