РЖД выставили на торги небоскрёб в Москва-Сити: стартовая цена — 280 млрд ₽, аукцион назначен на 21 мая 2026 года

Также компания планирует продать долю в Федеральной грузовой компании и здание Рижского вокзала
06 апреля 2026, 19:59
РЖД выставили на торги небоскрёб Moscow Towers в деловом квартале Москва-Сити. Стартовая цена актива составляет 280,8 млрд рублей, общая площадь — 242,5 тыс. кв. м. Аукцион назначен на 21 мая, заявки принимаются до 8 мая.

Небоскрёб Moscow Towers РЖД приобрела в 2024 году

Изначально РЖД планировали использовать комплекс под размещение собственных сотрудников. Интерес к объекту компания проявляла с 2023 года, а сделка по его покупке была завершена в 2024 году.

В рамках сделки РЖД приобрели 359,8 тыс. кв. м площадей. Стоимость офисной части составила 193,1 млрд рублей. По оценкам консультантов, на которых ссылается РБК, дополнительные вложения в отделку могли достигать 96 млрд рублей.

Продажа недвижимости включена в инвестпрограмму на 2026 год

В конце 2025 года правительство поручило РЖД продать офисы в Москва-Сити. Продажа недвижимости в Москва-Сити включена в инвестпрограмму компании на 2026 год. На торги выставлено 242,5 тыс. кв. м площадей. Из них:

  • 206 тыс. кв. м приходятся на офисы,
  • 15,8 тыс. кв. м — на апартаменты,
  • остальное — на кладовые помещения и машино-места.

Продажа будет осуществляться исключительно по итогам торгов.

Ранее эксперты сообщали, что найти покупателя на этих условиях будет сложно: по их мнению, более реалистичная стоимость проекта — 180–200 млрд рублей. Вдобавок, покупателю придётся вложить около 50 млрд рублей в отделку — примерно 150 тыс. рублей за кв. м.

На аукцион выставлены Рижский вокзал и Федеральная грузовая компания

Одновременно компания рассматривает продажу и других активов. В частности, речь идёт о реализации доли в Федеральной грузовой компании — крупнейшем операторе по объёму парка. Ожидаемый доход от этой сделки оценивается в 44 млрд рублей.

В марте 2026 года РЖД также объявили о намерении продать комплекс зданий Рижского вокзала в Москве. Сделка будет проведена через открытые торги, сроки пока не раскрываются. В лот входят историческое здание вокзала 1901 года постройки, двухэтажный корпус 1929 года и земельный участок, который передадут новому владельцу в субаренду. Вокзал имеет статус объекта культурного наследия и уже не используется для пассажирского сообщения.

Решение о продаже было принято ещё в 2024 году: совет директоров РЖД согласовал вывод актива из операционной деятельности, а правительство одобрило сделку. В компании отмечали, что здание утратило транспортную функцию и может получить новое назначение.

Контекст

Реализация непрофильных активов РЖД связана с финансовой нагрузкой на компанию: объём долгосрочных обязательств вырос до 3,2 трлн рублей в 2025-м против 2,1 трлн годом ранее.

Решение о продаже активов компания приняла в том числе ради того, чтобы не повышать стоимость перевозок ради снижения долговой нагрузки. Всего планируют реализовать активы на сумму около 200 млрд рублей.

Анастасия Черкесова
