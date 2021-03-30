«Сбер» ответил на сообщения о разделении активов с Mail.Ru

Вчера СМИ вслед за Financial Times распространили новость о том, что «Сбер» и Mail.ru Group направили запрос в Кремль, чтобы получить разрешение на раздел активов своего СП в сфере транспорта и еды «O2O».

В СП входят Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», «Ситимобил», YouDrive и другие сервисы. Причиной, якобы, стали разногласия компаний во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса на фоне конкуренции с «Яндексом». В прошлом году «O2O» потеряло 37,6 млрд рублей, это стало причиной формирования отрицательной EBITDA экосистемы «Сбера», сообщалось в статье FT.

После публикаций пресс-служба «Сбера» пояснила «Известиям», что СП активно и успешно развивается, его стоимость уже намного выше вложенных инвестиций. «Mail.ru Group обладает экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов, и является сейчас нашим равноправным партнером в совместно предприятии “О2О”», — заявили в «Сбере».

В Mail.ru Group отказались от комментариев, уточняет издание.

Ранее стало известно, что «Сбер» готовится купить 85% goods.ru. Компания подписала юридически обязывающую документацию с группой «М.Видео-Эльдорадо» и основателем и совладелецем goods.ru Александром Тынкованом.

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