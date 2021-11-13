Герман Греф: «Сбер» за год заработает на ИИ почти 200 млрд рублей

Герман Греф заявил, что Сбербанк по итогам этого года заработает благодаря технологиям искусственного интеллекта примерно на 50 млрд рублей больше, чем планировалось. Его прогнозы на следующий год еще более оптимистичны.

За 2021 год благодаря внедрению ИИ «Сбер» может заработать от 180-200 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы банка Германа Грефа.

Прогнозы были скромнее — аналитики рассчитывали на 140 млрд рублей, но неделю назад оценку изменили.

В следующем году, по словам Грефа, ИИ принесет «Сберу» на 40-50% больше выручки, чем в этом.

В конце октября появилась информация, что «Сбер» отчитался о рекордной чистой прибыли — 978,1 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года. Компания показала рост в 75% по сравнению с тем же периодом в 2020.

Такими результатами «Сбер» во многом обязан активному внедрению новых технологий и разработок, в том числе, на основе искусственного интеллекта.

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Фото: Alexxx Shmel/Shutterstock