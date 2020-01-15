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Сбербанк побил собственный рекорд по количеству выданных кредитов

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за 2019 год. Из них следует, что банк поставил рекорд по количеству выданных кредитов. Впервые клиентам за месяц выдано кредитов более чем на 2,5 трлн рублей.

Сбербанк побил собственный рекорд по количеству выданных кредитов

Количество розничных кредитов также достигло максимума – более 340 млрд рублей, корпоративных – 2,2 трлн рублей.

Согласно пресс-релизу, всего за прошлый год банк получил 1,26 трлн рублей чистого процентного дохода, что на 4,0% больше, чем в конце 2018 года. Чистая прибыль без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% до 870,1 млрд рублей.

Вклады от физических лиц уменьшились в декабре и составили 609 млрд рублей, при том что этот период, как пишут «Ведомости», является в банках важным из-за выплат новогодних премий перед Новым годом. 

Ранее в этом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о проверках банков после жалоб малого бизнеса на рост тарифов.

Фото: nikkimeel / Shutterstock

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