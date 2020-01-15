Сбербанк побил собственный рекорд по количеству выданных кредитов

Сбербанк опубликовал свои финансовые результаты за 2019 год. Из них следует, что банк поставил рекорд по количеству выданных кредитов. Впервые клиентам за месяц выдано кредитов более чем на 2,5 трлн рублей.

Количество розничных кредитов также достигло максимума – более 340 млрд рублей, корпоративных – 2,2 трлн рублей.



Согласно пресс-релизу, всего за прошлый год банк получил 1,26 трлн рублей чистого процентного дохода, что на 4,0% больше, чем в конце 2018 года. Чистая прибыль без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% до 870,1 млрд рублей.

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