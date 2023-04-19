Приложение «СБОЛ» от «Сбера» вновь появилось в App Store

Приложение «СБОЛ» от «Сбера» вновь появилось в App Store. На этот раз оно называется SBOL.

Ссылку для скачивания можно получить, если обратиться в колл-центр банка. Также банк предлагает скачать его пользователям «Сбербанк Онлайн» при входе в приложение, убедился RB.RU.

«SBOL — тот же "Сбербанк Онлайн", только с новыми возможностями», — говорится в сторис «Сбера».

Через привычный поиск по App Store приложение SBOL не находится.

Ранее мобильное приложение «СБОЛ», которое появилось в качестве замены удаленному из-за санкций приложению «Сбербанк Онлайн», в очередной раз удалили из онлайн-магазина App Store.

Многие приложения российских банков из-за санкций также были удалены из App Store и Google Play. Позднее кредитные организации начали постепенно возвращать свои приложения: иногда под другими названиями, но с прежним дизайном.

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