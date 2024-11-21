CEO одного из самых дорогих стартапов в мире OpenAI Сэм Альтман в 2023 году заработал $76 тыс.

Сэм Альтман, который руководит одним из самых дорогих стартапов в мире, в 2023 году заработал $76 тыс., сообщает Business Insider со ссылкой на налоговые декларации OpenAI. Зарплата Альтмана выросла на 3,4% по сравнению с 2022 годом, когда он получил $73,5 тыс.

Business Insider со ссылкой на данные Бюро переписи населения США отмечает, что средний доход домохозяйства в округе Сан-Франциско, где Альтман владеет особняком стоимостью $27 млн, составляет $126,7 тыс. По данным Администрации социального обеспечения США, в 2023 году индекс средней зарплаты в стране был равен $66,6 тыс.

Ранее Альтман рассказывал, что получает скромную компенсацию за работу в OpenAI, пишет Business Insider. Во время слушаний в судебном подкомитете Сената в мае 2023 года Альтман сказал, что он «зарабатывает достаточно для оплаты медицинской страховки» и не получает акций компании.

В марте 2024 года Bloomberg оценил, что состояние главы OpenAI составляет не менее $2 млрд, не считая доли в компании, которой он может владеть. По данным Bloomberg, эта цифра учитывает инвестиции в различные венчурные фонды на сумму $1,2 млрд.

Согласно налоговым декларациям OpenAI, самыми высокооплачиваемыми сотрудниками были сооснователь Илья Суцкевер и Крис Кларк, который указан как секретарь/казначей компании. Они получили $347,4 тыс. и $322,2 тыс. соответственно, пишет Business Insider.

Суцвекер покинул OpenAI в мае этого года, а в июне создал новую ИИ-компанию Safe Superintelligence (SSI).

В октябре OpenAI закрыла инвестиционный раунд объемом $6,6 млрд и получила оценку в $157 млрд, став третьей по капитализации непубличной компанией в мире.