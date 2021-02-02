Для поиска новой аудитории: Spotify был запущен в Южной Корее

1 февраля 2021 года музыкальный стриминговый сервис Spotify был запущен в Южной Корее. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Запуском в этом регионе Spotify планирует способствовать росту экосистемы музыкального стриминга в стране. Также по заявлению компании, это поможет местным исполнителям находить новую аудиторию за рубежом.

«Южная Корея — шестой по величине музыкальный рынок в мире и яркий культурный эпицентр, широко известный в том числе благодаря жанру К-Рор», — рассказали в Spotify.

Жители Южной Кореи могут пользоваться сервисом бесплатно или по подписке Spotify Premium. Последняя доступна для одного или двух слушателей. При этом пользователям доступно 3 месяца пробной бесплатной подписки.

Отмечается, что в Южной Корее Spotify интегрирован с Instagram, Facebook и другими приложениями. Сервис работает на различных устройствах, в том числе Samsung TV, LG TV, Microsoft и Bose.

По собственным данным, сервис теперь доступен на 93 рынках.

Напомним, что в июле 2020 года Spotify запустили в России. Согласно финансовой отчетности компании, по итогам третьего квартала, российский запуск стал наиболее успешным за всю историю сервиса.

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