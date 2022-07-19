Tesla интегрирует в электромобили цифровой магазин игр Steam

Tesla интегрирует цифровой магазин игр Steam в электромобили. Глава компании Илон Маск написал, что предварительная версия продукта появится в «следующем месяце».
О добавлении в электромобили Tesla поддержки игр из магазина Steam Илон Маск написал в Twitter.
Маск отметил, что компания делает успехи в вопросе интеграции Steam и анонсировал появление предварительной версии продукта – ее представят в следующем месяце. О том, что поддержку компьютерных видеоигр внедрят в электромобили Tesla в 2022 году, Илон Маск говорил в феврале.
Steam является крупнейшим в мире цифровым магазином видеоигр с долей рынка 75% и оборотом $30 млрд.
Tesla в этом году перестала быть лидером на мировом рынке электромобилей. За первые шесть месяцев 2022 года китайская BYD продала почти на 100 тыс. машин больше, чем Tesla.
После заявления Маска о планах уволить 10% сотрудник Tesla (10 тыс. человек) стало известно об уходе из компании Андрея Карпати – человека, отвечавшего за разработку автопилота и руководящего подразделением по внедрению искусственного интеллекта.
Фото на обложке: Christopher Lyzcen /
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