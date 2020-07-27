Эксперты туротрасли назвали самые дешевые и малонаселенные места для путешествий

С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Пока налаживаются международные полеты, мы расскажем вам о самых дешевых и малонаселенных местах для путешествий по России. В подборке также учитывалась эпидемическая ситуация регионов.

Сервис «Туту.ру» составил список направлений для отдыха, где низкий процент заражений и можно недорого отдохнуть.

Адыгея

Добраться в Адыгею самостоятельно можно на самолете через аэропорт Краснодара, а также на поезде через Майкоп или Белореченск. Средний чек по билетам, проданным из Москвы в Краснодар для вылета в июне — июле, составил 6 794 рубля по тарифу туда-обратно (на 32% меньше, чем в прошлом году).

Вариант для отдыха вдали от большого скопления людей и единения с природой. В базе сервиса «Туту Приключения» есть 12 вариантов маршрутов для активного отдыха в Адыгее. Стоимость — от 7 500 до 56 700 рублей.

Крым

Средний чек по билетам с Симферополь из Москвы в июне — июле был 10 488 рублей туда-обратно (на 16% меньше, чем в прошлом году).

Места, где малолюдно: поселок Оленевка, расположенный на полуострове Тарханкут, в самой западной точке Крыма.

Тарханкут — для любителей серфинга, дайвинга и других экстремальных видов спорта.

Липецк (на выходные)

Средний чек по билетам на поезд из Москвы в Липецк в июне — июле составил 1 715 рублей.

Чем заняться: смотреть Воргольские скалы, усадьбу 17 века. Есть варианты отдыха для экстремалов (в аэроклубе «Сапсан» учат летать на планере и выполнять фигуры высшего пилотажа на «Як-52») и для гурманов (в деревне Масловка Липецкой области находится сыродельня).

Сахалинская область

Средний чек по билетам на самолет в июне — июле из Москвы составил 24 912 рублей (меньше на 10% по сравнению с прошлым годом).

Чем заняться: есть туры, в программе которых Невельск, бухта Тихая, мыс Крильон, грязевые вулканы, водопады. Стоимость — 60 000 за 8 дней.

Бурятия

Наиболее заметное снижение среднего чека произошло по направлению Москва — Улан-Удэ (меньше на 51%).

Для путешественников рыбалка в юрте, горячие источники, грот, исполняющий желания, и буузы собственного приготовления.

Эксперты сервиса OneTwoTrip рассмотрели направления в России, в которых сейчас благоприятная и безопасная обстановка (коэффициент распространения коронавируса меньше 1%), а отправиться туда на самолете можно бюджетно.

В каждом из приведенных ниже городов можно насладиться природой, архитектурными и историческими достопримечательностями, сообщили в OneTwoTrip.

Астрахань. Средняя минимальная цена на билеты с отправлением из всех городов России: 924 рубля.

Средняя минимальная цена на билеты с отправлением из всех городов России: 924 рубля. Алтай. Цена билета: 1 195 рублей.

Цена билета: 1 195 рублей. Нарьян-Мар. Цена билета: 1 200 рублей

Цена билета: 1 200 рублей Урал. Прилет в Пермь или Уфу. Цена билета в Пермь: 1 300 рублей, в Уфу — 1 550 рублей.

Прилет в Пермь или Уфу. Цена билета в Пермь: 1 300 рублей, в Уфу — 1 550 рублей. Нижний Новгород. Цена билета: 1 300 рублей.

Цена билета: 1 300 рублей. Минеральные воды. Цена билета: 1 300 рублей.

Цена билета: 1 300 рублей. Воронеж. Цена билета: 1 500 рублей.

Цена билета: 1 500 рублей. Калининград. Цена билета: 1 750 рублей.

Цена билета: 1 750 рублей. Санкт-Петербург. Цена билета: 1 600 рублей

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в небольших городах и поселках от 1 до 12,8 ночи и тратят на проживание от 1 до 1,5 тысячи рублей в сутки.

Сервис составил топ-10 городов и курортных поселков России, которые до кризиса были не очень популярны, но сейчас в них можно безопасно и недорого отдохнуть.

Угловое, Крым — 1000 рублей / 1 ночь

— 1000 рублей / 1 ночь Шепси, Краснодарский край — 1000 рублей / 5 ночей

— 1000 рублей / 5 ночей Фрунзе, Крым — 1050 рублей / 2 ночи

— 1050 рублей / 2 ночи Калининград, Калининградская область — 1108,7 рублей / 7 ночей

— 1108,7 рублей / 7 ночей Жигулевск, Самарская область — 1200 рублей / 3 ночи

— 1200 рублей / 3 ночи Макопсе, Краснодарский край — 1259,2 рублей / 12,8 ночи

— 1259,2 рублей / 12,8 ночи Пятигорск, Ставропольский край — 1264,9 рублей / 2,4 ночи

— 1264,9 рублей / 2,4 ночи Аше, Сочи, Краснодарский край — 1376,6 рублей / 8 ночей

— 1376,6 рублей / 8 ночей Ессентуки, Ставропольский край — 1440 рублей / 8 ночей

— 1440 рублей / 8 ночей Междуречье, Крым — 1500 рублей / 6 ночей

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