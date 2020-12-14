«ВКонтакте» назвала самые обсуждаемые темы года

Социальная сеть «ВКонтакте» представила список самых обсуждаемых персон и тем года. В десятку самых упоминаемых персон вошли пять политиков, три музыканта и два спортсмена. Из тем в 2020 году чаще всего поднималась тема пандемии COVID-19. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нём учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь этого года. Список опубликован в специальном разделе, посвящённом итогам года компании.

Уже несколько лет подряд первое место в рейтинге занимает президент России Владимир Путин. Вторая позиция досталась k-pop-группе BTS, а третья — рэп-исполнителю Morgenshtern. На фоне событий в Беларуси и выборов в США в топ-5 самых обсуждаемых персон также попали Александр Лукашенко и Дональд Трамп.

Топ-10 персон года:

Владимир Путин — 18,6 млн упоминаний; BTS — 8,6 млн; Morgenshtern — 3,2 млн; Александр Лукашенко — 3,1 млн; Дональд Трамп — 2,9 млн; Хабиб Нурмагомедов — 2,8 млн; Алексей Навальный — 2,6 млн; Лионель Месси — 2,3 млн; Ольга Бузова — 1,7 млн; Сергей Собянин — 1,6 млн.

В дополнение к лидирующей теме пандемии в текущем году обсуждалась связанная с коронавирусом необходимость самоизоляции и соблюдения мер предосторожности. Кроме того, в течение всего года пользователей «ВКонтакте» волновали политические новости. В тройку самых обсуждаемых тем вошло голосование по поправкам в Конституцию России. Также одними из самых заметных событий стали протесты в Беларуси и Хабаровске.

В список популярных тем ежегодно попадают заметные фильмы, игры и культурные события. В этом году пользователи «ВКонтакте» писали о консолях PlayStation и Xbox — это связано с выходом новых поколений устройств, а также о премии «Оскар» и игре Fortnite. Единственным спортивным событием в рейтинге стала Лига чемпионов УЕФА.

Топ-10 тем года: