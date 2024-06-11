Продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Компании расширили каналы продаж собственных торговых марок (СТМ) непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно, пишет «Ъ».

«Вкусвилл» и «Магнит» стали продавать свою косметику в других сетях