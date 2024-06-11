«Вкусвилл» и «Магнит» стали продавать свою косметику в других сетях

Продуктовые ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Компании расширили каналы продаж собственных торговых марок (СТМ) непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно, пишет «Ъ».
«Вкусвилл» начал продавать уходовую косметику и бытовую химию на интернет-площадке «Лэтуаль». А «Магнит» декоративную косметику — в онлайн-магазине «Золотого яблока».
В «Лэтуаль» сейчас представлено 85 наименований товаров СТМ «Вкусвилла», сообщил представитель сети. До конца года планируется расширить ассортимент до 135 позиций. В «Магните» также подтвердили, что часть их продукции продается на сторонних площадках.
- В 2023 году спрос на российскую косметику вырос почти в два раза за год. Кроме того, в последнее время у непрофильных игроков растет интерес к рынку косметики. Производитель средств для ухода за домом Synergetic выпустил линейку товаров для ухода за лицом, ритейлер одежды Melon Fashion Group зарегистрировал товарный знак Love Republic Beauty по классам парфюмерии и косметики, «Самокат» начал продавать косметику под своим брендом Arive Makeup и т. д.
Фото на обложке: Unsplash
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