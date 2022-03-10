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Запад объявил дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозил ее резервы — Силуанов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозил ее резервы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с правительством. Свои долги перед Западом Россия будет обслуживать в рублях, сказал Силуанов.

Запад объявил дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозил ее резервы — Силуанов

«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы», – заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с правительством РФ.

По словам Силуанова, страны Запада наносят ущерб мировой торговле, пытаясь ограничить экспорт товаров в Россию. Эти страны, сказал Силуанов, принуждают иностранные предприятия закрываться в России и пытаются создать дефицит повседневных товаров.

С момента начала военной операции России на Украине свою работу в стране ограничили или прекратили более ста зарубежных компаний. Их полный актуальный список RB собрал в этом материале.

Несмотря на введение санкций против финансового сектора России, ситуация в бюджетной сфере находится под контролем правительства, заявил Силуанов. По его словам, снижение доходов от ненефтегазового сектора будет компенсировано повышение доходов от нефтегазового.

США практически запретила импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Указ президента Штатов Джо Байдена одобрила палата представителей, документ ждет рассмотрения в сенате США. Постепенный отказ от импорта российских энергоносителей обсуждают в Евросоюзе.

Фото на обложке: gr-news

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