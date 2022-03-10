Запад объявил дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозил ее резервы — Силуанов

Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозил ее резервы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с правительством. Свои долги перед Западом Россия будет обслуживать в рублях, сказал Силуанов.

«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы», – заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании Владимира Путина с правительством РФ.

По словам Силуанова, страны Запада наносят ущерб мировой торговле, пытаясь ограничить экспорт товаров в Россию. Эти страны, сказал Силуанов, принуждают иностранные предприятия закрываться в России и пытаются создать дефицит повседневных товаров.

С момента начала военной операции России на Украине свою работу в стране ограничили или прекратили более ста зарубежных компаний. Их полный актуальный список RB собрал в этом материале.

Несмотря на введение санкций против финансового сектора России, ситуация в бюджетной сфере находится под контролем правительства, заявил Силуанов. По его словам, снижение доходов от ненефтегазового сектора будет компенсировано повышение доходов от нефтегазового.

США практически запретила импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Указ президента Штатов Джо Байдена одобрила палата представителей, документ ждет рассмотрения в сенате США. Постепенный отказ от импорта российских энергоносителей обсуждают в Евросоюзе.

Фото на обложке: gr-news