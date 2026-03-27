xAI покинул десятый сооснователь: в компании осталось два соучредителя — один из них Илон Маск

Сооснователь xAI Мануэль Кройсс покинул компанию — с его уходом число ушедших основателей достигло 10 из 12, пишет Business Insider. Двумя оставшимися сооснователями остаются Росс Норден и Илон Маск. Кадровые изменения в компании происходят на фоне реорганизации , слияния со SpaceX и подготовки к IPO с потенциальной оценкой около $1,5 трлн.

Из одиннадцати сооснователей в команде остался один

Мануэль Кройсс, также известный как Makro, входил в число 11 инженеров, которые запустили xAI вместе с Илоном Маском в 2023 году.

После ухода Кройсса общее число сооснователей, покинувших компанию, достигло 10. Росс Норден, пришедший в xAI из Tesla, стал последним действующим соучредителем, запускавшим компанию вместе с Илоном Маском.

Илон Маск признал, что xAI «была построена неправильно»

Как пишет Business Insider, в последние недели организационная структура xAI меняется. Илон Маск взял себе в прямое подчинение нескольких сотрудников, привлёк специалистов из Tesla и SpaceX, а также сократил десятки специалистов.

Ранее предприниматель написал в соцсети X, что «xAI была изначально построена неправильно, поэтому сейчас её перестраивают с нуля».

Он также сообщил, что компания пересматривает позиции старых кандидатов для найма новых сотрудников:

«Многие талантливые люди за последние несколько лет не получили предложение или даже приглашение на собеседование в xAI», — написал Илон Маск в X.

Business Insider также приводит слова миллиардера о том, что xAI «отстаёт в программировании».

Сооснователи начали покидать xAI ещё в 2024 году

В 2024 году xAI покинули участники первоначальной команды разработчиков — инженеры, стоявшие у запуска компании: Кайл Косич, Игорь Бабушкин и Кристиан Сегеди.

Ещё один сооснователь, Грег Янг, в январе 2026-го сообщил, что отойдёт от своей роли после диагностирования болезни Лайма.

В 2026 году отток усилился: в феврале ушёл Тоби Полен, возглавлявший направление Macrohard, а также Джимми Ба и Тони Ву — сооснователи компании. Уход Джимми Ба связывали с напряжённостью внутри технической команды и требованиями ускорить развитие ИИ-моделей.

В марте 2026-го компанию покинул Годун Чжан, который напрямую подчинялся Илону Маску и руководил направлениями Grok Code и Grok Imagine. В тот же период, по данным источников Bloomberg, из xAI ушёл Цзыхан Дай.

xAI переживает реорганизацию в рамках подготовки к IPO

Кадровые изменения происходят на фоне слияния xAI со SpaceX и последующей реорганизации компании. Как пишет The Wall Street Journal, xAI будет разделена на четыре команды:

отвечающих за развитие чат-бота Grok;

за инструменты для генерации и оптимизации кода;

за технологии синтеза изображений;

за направление Macrohard для моделирования цифровых продуктов.

По данным издания, Илон Маск на внутренней встрече заявил, что часть специалистов «лучше подходили для ранней стадии» развития компании.

После объединения компании xAI и SpaceX совместно оценивались в $1,25 трлн. Теперь SpaceX может провести крупнейшее IPO в истории, в рамках которого корпорация намерена привлечь до $75 млрд.