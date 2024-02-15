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Выручка «Яндекса» по итогам 2023 года выросла на 53% и составила 800 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс» по итогам 2023 года получил выручку в размере 800 млрд рублей, это на 53% больше, чем за 2022 год, следует из отчета компании. Чистая прибыль при этом сократилась до 21,7 млрд рублей, на 54% год к году.

Выручка «Яндекса» по итогам 2023 года выросла на 53% и составила 800 млрд рублей

Скорректированный показатель EBITDA достиг 97 млрд рублей, что на 51% больше, чем по итогам 2022 года. Рентабельность EBITDA составила 12,1% против 12,3% годом ранее.

Доля компании на российском поисковом рынке составила 63,4%, увеличившись на 1,5 процентного пункта (п. п.). 

Выручка сегмента «Поиск и портал» выросла на 49% и составила 337,5 млрд рублей, сегмента «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» — на 61%, до 421 млрд рублей.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 31 декабря 2023 года зафиксирован в размере 96,5 млрд рублей. 

«Яндекс» снова воздержался от прогноза финансовых показателей, традиционно объяснив это «сохраняющейся высокой степени неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем».

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Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

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