«Яндекс» запустил новую версию поиска с отбором объектов, видео с переводом и «большими» темами

«Яндекс» представил новую версию поиска — Y2. Он может искать видео с закадровым переводом, конкретные объекты на сайтах, учитывает долгосрочный интерес к какой-либо теме и запросы с детских аккаунтов. Об этом говорится в сообщении компании.

Дизайн главной страницы и приложения теперь сосредоточен на поисковой строке. Задать вопрос можно текстом, голосом или включить поиск по картинке. Чтобы воспользоваться визуальным поиском, нужно навести «умную» камеру на объект или загрузить изображение из галереи телефона.

Поиск теперь учитывает и объекты, и сайты. Y2 не только индексирует веб-страницы, но и находит на них информацию об объектах, аккумулирует ее и показывает в поисковой выдаче. Таким образом можно выбрать врача, онлайн-курс, товар или другое. Вся самая важная информация будет показана в результатах поиска (например для курсов — список учебных программ с ценой, сроком обучения и отзывами слушателей).

«Большие» темы пользователей. Y2 научился считывать за отдельными запросами долгосрочный интерес к какой-либо теме и структурировать собранную человеком информацию. Это может быть организация свадьбы, покупка жилья или машины. На ya.ru и в приложении появится блок, где будет собрана история запросов по теме, сохраненные статьи и подсказки, на что ещё обратить внимание.

Сейчас поиск «Яндекса» выделяет такие «большие» темы, как образование, карьера, финансы, семья, квартира, ремонт и другое. Чтобы распознать интерес, компания применяет сложный классификатор на основе генеративной нейронной сети YaLM.

Видео с переводом. В Y2 встроены фильтры для поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык. Например, можно посмотреть французский видеорецепт с закадровым переводом. Сейчас доступен перевод видео с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков, который работает в приложении «Яндекс» и в «Браузере». В прямом эфире также можно смотреть международные конференции или интервью с иностранцами.

В Y2 появились детские аккаунты. Они защищают ребенка от неподходящего по возрасту контента, например, сайтов для взрослых или с нецензурной лексикой. Детский аккаунт будет работать не только в поиске, но и в других сервисах «Яндекса»: в частности, в «Музыке» и «Кинопоиске».

Поиск для программистов. Y2, как сообщается, лучше отвечает на вопросы разработчиков и ML-специалистов. В поиск внедрили нейросеть-трансформер CS YATI, которую обучили на запросах по программированию и оценках разработчиков. Новая нейросеть учитывает в полтора раза больше параметров, чем запущенная два года назад YATI. В дальнейшем «Яндекс» планирует использовать новый трансформер для улучшения ответов на другие узкоспециальные запросы.

«Яндекс» собирался развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы после сделки с VK. После продажи медийных активов ya.ru стала основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, в том числе в личный кабинет пользователя Яндекс ID. Также компания планировала выпустить для Android новое приложение «Яндекс» с «Алисой».

Компания постепенно анонсирует изменения в поиске: так, обновление поиска с учетом запросов IT-специалистов призошло в сентябре, в ноябре «Яндек» анонсировал два обновления — поиск реально существующих скидок на товары и детские аккаунты в сервисах.

Фото: «Яндекс»