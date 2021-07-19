5 ошибок, которые вы можете совершить при выборе гострайтера

Об ошибках, которые совершают будущие авторы книг при выборе гострайтера, и секретах успешной работы с помощником рассказывает гострайтер Катя Майорова.

Для того, чтобы создать книгу, не нужно быть писателем. Нужно иметь идею, желание, время и деньги, а текст за вас подготовит гострайтер, или ghostwriter — «писатель-призрак». Главное в книге, само собой, текст. Если хорошо выписанный текст — это здание, то верный подход к выбору гострайтера — его фундамент.

Ошибка 1. Нанять гострайтера

Тут нет противоречия: действительно не стоит принимать решение о найме гострайтера на эмоциях, в момент небывалого энтузиазма и прилива сил. Сперва нужно ответить себе на несколько вопросов:

Почему я сам не могу написать эту книгу?

Зачастую те, у кого появляется желание создать книгу, сами вполне неплохо пишут, но им кажется, что вот это «право писать» есть только у профи со стажем и дипломом литинститута. Им не хватает уверенности в себе, это даже можно назвать «синдромом самозванца».

В реальности же человек справился бы с рукописью, а после мог бы нанять литературного редактора и корректора для внесения правок.

Узнали себя? Решение таково: надо обратиться к литературному коучу, который вселит в вас уверенность. Для этого же рекомендую почитать вдохновляющую книгу Джулии Кэмерон — «Право писать». Пишите сами, если чувствуете в себе потенциал!

Есть ли у меня время на работу с гострайтером?

Не стоит нанимать писателя, если у вас нет времени на написание книги. Поясню. Вам может показаться, что делегировать писателю текст — значит полностью отстраниться от работы над книгой, но вы все равно должны будете вычитывать главы, давать обратную связь гострайтеру, отвечать на его вопросы и передавать правки.

Для создания книги даже «чужими руками» от вас нужны вовлеченность и время. Помните, на обложке будет ваше имя, и суть книги должна отображать вашу суть, поэтому не стоит затевать проект, не располагая ресурсами для него.

Могу ли я ответить на вопрос «зачем»?

Для успешного создания рукописи гострайтеру нужно хорошо понимать, с какой целью пишется книга. Творческая самореализация, создание личного бренда, повышение собственной социальной значимости. Перед обращением к специалисту нужно четко сформулировать свой запрос.

Часто бывает, что именно в этот момент энтузиазм писать книгу угасает. Если же вы понимаете, что готовы к долгому процессу написания и понимаете цель проекта, можно приступать.

Ошибка 2. Ожидать портфолио

Обычно гострайтеры подписывают NDA — договор о неразглашении информации, то есть о том, что гострайтер участвовал в создании текста. Поэтому «писатель-призрак» не может показать вам стопку написанных для заказчиков книг и сказать: «Мои!». У гострайтера нет портфолио. Для вас это плюс: вашу работу тоже не станут включать в портфолио, она будет только вашей.

Как оценить уровень гострайтера? Вы можете попросить автора прислать примеры текстов. Обратите внимание, как автор ведет переписку, как пишет посты в соцсетях, есть ли у него книги, изданные от своего имени, насколько он погружен в литературу и книгоиздание. Посмотреть портфолио вы не сможете, но оценить уровень профессионализма — вполне.

Ошибка 3. Стараться сэкономить

Сколько стоит написание книги? Диапазон очень большой: от 30 до 300 тыс. и даже до трех млн рублей. Нужно отталкиваться от своего бюджета, но помнить, что самый экономный вариант, как правило, не вариант. Написание книги — сложный и трудоемкий процесс, а написание хорошей книги — сложный вдвойне.

Такая работа должна быть достойно оплачена. Все-таки материальная мотивация работает даже в мире литературы: получая хороший гонорар, можно не думать о бытовых проблемах, а полностью сосредоточиться на создании рукописи.

Еще одно: если специалист высоко оценивает свои услуги, скорее всего, на это есть основания. Зачастую в таком случае в стоимость услуг входит и помощь с дальнейшим изданием книги, что очень кстати.

Ошибка 4. Просить о помощи знакомого редактора, писателя, журналиста

Гострайтер — это отдельная «отрасль» писательства, суть которой заключается в создании книг для других людей. Да, это тоже написание текстов, как, например, в журналистике. Однако не стоит привлекать гострайтера к созданию бизнес-колонки в экономическом издании и не нужно просить журналиста написать книгу за эксперта.

В каждой «райтерской» нише есть специфические особенности: гострайтер ставит другие цели, иначе ведет интервью, а в работе с фактурой книги и даже в расшифровке аудио у него есть свои лайфхаки и приемы.

Вывод: нанять любого хорошо пишущего и грамотного человека для создания книги может стать ошибкой, а если речь о друзьях и знакомых, то неудачный совместный проект может положить конец отношениям. Не стоит путать профессиональные вопросы с личными.

Ошибка 5. Не думать о психологической совместимости

Отношения между заказчиком и автором должны быть простыми и доверительными. Не стоит соглашаться на некомфортное общение, даже если у автора хороший опыт, отличные рекомендации и условия сотрудничества.

Гострайтер должен понимать вас не меньше, чем близкие. Ведь его задача — «вытащить» самые глубокие смыслы, понять и достоверно перенести на бумагу ваши чувства и знания. Доверять гострайтеру должно быть легко. Если этого нет, то ни опыт, ни профессионализм, ни репутация не станут гарантом хорошей работы. Отношения в «паре» должны быть равными и уважительными.

Чек-лист, который поможет выбрать гострайтера и не разочароваться

Определитесь с целью создания книги, бюджетом и наличием личных ресурсов (время, настрой и так далее);

Найдите специалиста (в блогах, через рекомендации, узнайте, предоставляет ли услуги гострайтера автор книги, которая вам понравилась);

Не старайтесь сэкономить, если хотите хороший результат;

Не просите о «писательской» помощи грамотных знакомых и друзей;

Выбирайте гострайтера, с которым комфортно и приятно общаться.

Фото на обложке: unsplash.com