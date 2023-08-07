Этот ИИ может снять документальный фильм о вашей жизни

Так семьи могут поделиться своими историями с будущими поколениями, будущие супруги — рассказать о том, как они познакомились, а коллеги — лучше узнать друга друга.

Стартап Orson разрабатывает платформу StoryShop, где можно заказать документальный фильм, сгенерированный ИИ. Для этого пользователям нужно просто дать интервью, а система автоматически соберет их ответы, добавит музыку и визуальные эффекты.

Основатель и CEO Orson Джон Эрхард работал в сфере реалити-шоу много лет. Он решил основать компанию, когда осознал, что несмотря на профессиональный опыт его домашние фильмы были довольно типичны.

Эрхард понимает, как много сил обычно уходит на то, чтобы создать подобие документального фильма. Его компания передаст большую часть работы ИИ — от проведения интервью до генерирования роликов, иллюстрирующих истории пользователей.

Компания Orson названа в честь американского кинорежиссера Орсона Уэллса. По словам Эрхарда, в этом проекте важно сохранить человеческую составляющую, что определяет то, как компания использует ИИ.

«Часть магии режиссуры заключается в том, чтобы просить людей быть уязвимыми и искренними, — говорит он. — Людей нужно направлять — не получится просто дать им фрагмент текста [инструкции], а Орсон, безусловно, был одним из великих режиссеров».

В пакетах, доступных на сайте StoryShop, пока используются вопросы, предварительно записанные человеком-режиссером, поскольку автоматически сгенерированные аватары-интервьюеры выглядят неестественно. Тем не менее к концу года Эрхард планирует найти подходящее решение, чтобы добавить звук и, возможно, визуальный компонент от ИИ.

Компания также обучает модели генерировать последующие вопросы, поскольку такие системы склонны уходить от темы, если не откалиброваны должным образом.

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Таким образом, эксперты из сферы технологий и телевидения создают программное обеспечение, а также наборы данных с образцами интервью, на которых можно обучать ИИ. Как утверждает Эрхард, таких наборов пока не существует, поскольку в финальные версии шоу не попадают многие важные взаимодействия.

Компания и сама использует этот продукт. Еженедельно члены ее команд рассказывают о том, что у них происходит, и в результате получается короткое видео, с просмотра которого начинаются встречи в Zoom. Новые сотрудники и члены совета директоров также смотрят интервью с коллегами и записывают собственные, чтобы получше узнать друг друга.

Сейчас на сайте StoryShop можно заказать видеоинтервью у ИИ, например посвященное знакомству с компанией за $69 или истории любви будущих супругов за $99, что намного дешевле, чем обращаться к человеку-специалисту. Заказ выполняется практически мгновенно.

Эрхард предполагает, что в будущем StoryShop может начать сотрудничать с другими компаниями. Например, производитель товаров для детей может заказать интервью с молодыми родителями, а генеалогический сайт — включить интервью со старшими членами семьи в свою подписку. Компания также продолжит развивать функции ИИ, опираясь на опыт членов команды в создании телешоу.

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Фото на обложке: bombermoon / Shutterstock