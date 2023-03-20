Эта простая формула поможет представить себя так, чтобы вас запомнили

Что вы почувствовали в последний раз, когда вас попросили представиться? И интроверт, и экстраверт могут почувствовать себя неловко, представляясь незнакомым людям на конференции или общем собрании. Чтобы сделать знакомство с вами более гладким, простым и запоминающимся, используйте эту простую систему.
Стандартное «Привет, меня зовут...» за которым следует название должности, это не плохой, но и не лучший вариант. Он не поможет проявить себя при первой встрече. Хорошее представление похоже на трейлер к фильму: оно интересно, привлекает внимание и разжигает любопытство.
А привлекать внимание тех, с кем вы работаете, очень важно, если вы хотите выделиться и произвести неизгладимое впечатление. По мнению исследователей, мы с большей вероятностью запомним то, что нас интересует. Итак, если люди забывают ваше имя, это может быть потому, что у них просто не было веской причины запомнить его.
Однако есть решение. Чтобы уверенно справляться с таким неловким социальным ритуалом, как знакомство, используйте простую и запоминающуюся формулу. Это частично снижает вашу когнитивную нагрузку, поэтому нужно сосредоточиться только на том, что вы собираетесь сказать, а не на том, как это сделать. Формулу можно свести к трем вопросам: «Что?», «Ну и что?», «Что теперь?».
- Укажите, кто вы и несколько обязанностей, которые вы исполняете. Это ваше «Что».
- Скажите, что вызывает у вас энтузиазм или интерес. Это ваш ответ на вопрос «Ну и что?».
- Предложите другому человеку продолжить разговор. Это ваш ответ на вопрос «Что теперь?».
Давайте разберем несколько примеров, чтобы показать, насколько универсальна и эффективна эта формула.
Знакомясь с человеком на работе или в профессиональной обстановке, можно представить себя следующим образом.
- Что: «Привет, меня зовут Макс, и я очень увлечен общением».
- Ну и что: «Мне нравится помогать людям эффективнее выражать себя».
- Что теперь: «Мне очень хотелось бы узнать, что мотивирует вас».
Если вы выступаете на мероприятии и общаетесь с другими участниками перед речью:
- Что: «Здравствуйте, мне очень приятно быть здесь среди тех, кто разделяет мой интерес к маркетингу. Меня зовут Виктор».
- Ну и что: «Сегодня я планирую обсудить, как можно отточить и улучшить свои маркетинговые сообщения, чтобы повысить узнаваемость бренда».
- Что теперь: «Мне очень интересно, что вы надеетесь получить от сегодняшней конференции».
И вот представление, подходящее для тех случаев, когда вы посещаете образовательное мероприятие, семинар или конференцию:
- Что: «Здравствуйте, я пишу программы, люблю играть на блюграсс-банджо, а еще я мать близнецов-двухлеток. Меня зовут Анна».
- Ну и что: «Я пришла сюда, чтобы найти несколько интересных способов включить музыку в образование детей».
- Что теперь: «Чему вы надеетесь научиться сегодня?».
В каждом из этих примеров представлена самая необходимая информация — имя, но оно помещено в контекст, который больше привлекает и, следовательно, больше запоминается. Кроме того, заканчивая интересным вопросом, вы также открываете беседу, показывая другому человеку, что для вас важны он и его история.
Отметим: если этот подход используется в группе, например на собрании, стоит изменить «Что теперь» с вопроса на утверждение. Итак, вместо того, чтобы спрашивать: «Чему вы надеетесь научиться сегодня?», можно сказать: «Очень жду возможности узнать больше о том, чему вы надеетесь научиться сегодня».
Это позволит показать интерес к другим и при этом позволяет избежать прямого вопроса, который может быть встречен неловким молчанием.
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Хотя многие люди относятся к знакомству как к простой формальности, это простой способ не только запомниться, но и продолжить беседу. Описанная система позволяет снять с себя напряжение и сделать диалог или встречу более увлекательным и целенаправленным.
Фото на обложке: Unsplash
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