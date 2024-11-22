Как поддержать сотрудников в трудные времена

Руководить людьми непросто, даже когда компания процветает. Кризисы и периоды неопределенности лишь усложняют эту задачу. Fast Company вместе с экспертами разобрался , как в трудные времена быть эмпатичным руководителем и показывать сотрудникам, что их уважают и ценят.

Помните: эмпатия — не эмоция, а выбор

Дэвианн Харрис, директор по работе с клиентами sparks & honey, отмечает: эмпатию часто воспринимают как способ реагировать в сложных ситуациях, но это не так. Эмпатия — скорее образ мышления, чем личное качество. Эмпатичный руководитель не просто рассказывает сотрудникам, как решать проблемы, а развивает их так, чтобы они сами находили решения, объясняет Харрис.

Эмпатичный руководитель показывает людям, что их слышат и ценят: интересуется их точкой зрения и учитывает ее при принятии решений.

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Советы для руководителей и HR, которые помогут развить эмпатию

Предлагайте прозрачную и четкую коммуникацию

Как сохранить доверие со стороны подчиненных? Один из лучших способов — общаться с ними максимально ясно и прозрачно. В периоды неопределенности сотрудники особенно хотят, чтобы начальство говорило прямо и открыто, не ограничиваясь планами и указаниями, объясняет специалист по коммуникации Лиа Метер.

Сообщайте как можно больше информации и будьте честны. Постарайтесь четко сформулировать видение, направление и приоритеты команды или компании, а также объяснить причины, по которым принимаются те или иные решения.

Установите реалистичные ожидания. Метер отмечает: когда кажется, что многое невозможно контролировать, людям важно понимать, чего от них ждут.

Представьте себя на месте сотрудника

Основатель и CEO Audira Lab Стивен Колер советует использовать эмпатический прагматизм. По его словам, в трудные времена руководители должны «признавать суровые реалии бизнеса, не забывая при этом о людях, которых затрагивают эти решения».

Другими словами, найдите баланс между тем, чтобы проявлять сострадание и принимать решения. Один из лучших способов сделать это — поставить себя на место сотрудника.

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Представьте, что вам поручили дополнительную работу, вы прочитали о массовых увольнениях в своей отрасли или узнали, что ваша компания не достигла целей по прибыли. Что бы вы подумали и почувствовали? Как бы это напрямую повлияло на вас, вашу команду и семью? Каких действий бы вы ожидали со стороны окружающих? Следуйте «золотому правилу»: относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам.

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