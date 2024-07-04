Как вести сезонный бизнес

Задумываетесь об открытии сезонного бизнеса? В статье расскажем о видах сезонного бизнеса, шагах его открытия и других важных пунктах, которые нужны, чтобы начать заниматься предпринимательством.

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Какие виды сезонного бизнеса предусмотрены?

Важно поговорить про различность видов бизнеса. Условно бизнес можно разделить на 4 вида:

лето,

весна,

осень,

зима.

Жарким летом актуальны будут кафе, которые быстро возводятся, небольшие ларьки, где можно приобрести мороженое или прохладительные напитки, надувные аттракционы, карусели и прочее. Холодной зимой актуален соответствующий спорт: прокат лыж и коньков. Не стоит забывать и про главный праздник — Новый год, можно начать бизнес, оказывая услуги по поздравлениям в честь этого праздника. Цветущая весна сможет порадовать предпринимателей следующими сферами: цветы, услуги, связанные с организацией свадеб (прокат лимузинов, организация праздника), ландшафтный дизайн.

Организация свадеб — во многом сезонный бизнес, но самый пик приходится на эти периоды: конец весны, лето и начало осени. Именно в эти даты многие решаются создать новую ячейку общества.

Осень же менее щедра на сезонный бизнес, но все-таки и здесь можно отыскать что-то интересное. Как известно, осень — время сбора урожая, именно в этот период и можно заняться их продажей.

Сезонный бизнес очень доходен, если все правильно и грамотно организовать. В противном случае сезонная компания прогорит быстрее, чем обычная. Главное для предпринимателя — зацепиться за хорошую идею сезонного вида бизнеса и начать развивать свой бизнес в грамотном направлении.

Помимо разделения по сезонам, есть и другой критерий, который используется на практике — частота запросов от клиентов. В таком случае виды сезонного бизнеса делится на 3 вида:

периодический,

событийный,

ситуативный.

Периодический — бизнес, при котором спрос на товары и услуги распределен по всему сезону равномерно, без особых колебаний. Событийный связан с какими-либо датами, например, Новый год, 14 февраля, 8 Марта или 23 Февраля. Даты могут быть и другими, в зависимости от территории страны, где располагается бизнес. Ситуативный сезонный бизнес связан с какими-либо важными мероприятиями, например, Чемпионат мира, фестивали рок-групп и подобное.

Условно виды бизнеса можно разделить и по направлениям, в зависимости от деятельности. Стоит помнить, что от вида бизнеса будут зависеть ассортимент, способы продвижения и другие факторы.

Особенности сезонного бизнеса

Сезонный бизнес имеет множество особенностей, но главная из них, которая уже понятна, это временный характер. Услуга или продукт будут актуальными только в один сезон, что печально, но при грамотном подходе есть возможность окупиться вдвойне.

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К другим особенностям сезонного бизнеса относятся:

Необходимо расширение ассортимента. Если один продукт, который должен пользоваться спросом, не приобретается среди покупателей, то нужно расширять предлагаемый выбор. Например, предоставляя доступ к сопутствующим товарам. Не стоит цепляться за один продукт и вкладываться только в него, изучайте интересы клиентов, их потребности, чтобы оставаться на плаву.

Поиск новой аудитории вне страны. Возможно, что рынок, на котором вы находитесь, не подходит для вас. Помните, что разные клиенты ведут себя по-разному, поэтому ориентироваться только на один пример не стоит. Можно выходить за границу, возможно, что там и найдутся ценители предлагаемого продукта.

А если выход на зарубежный рынок слишком затратен, то стоит приглядеться к сектору B2B. Это структура, при которой одна компания продает свою продукцию другим организациям, при этом будут актуальны не только товары, но и услуги.

Нужна тщательная работа с клиентами. Конечно, и для обычной компании, которая рассчитывает реализацию товаров на длительный срок, она тоже необходима, но в случае с сезонным бизнесом ситуация немного усложняется.

Использование несезонного времени для менее временных задач. Если бизнес работает круглый год, то заниматься всеми задачами нужно сразу, а упростить этот процесс можно за счет найма персонала или большой отдачи от руководителя. Но в сезонном бизнесе ситуация немного другая, можно отложить второстепенные задачи с лета на зиму и наоборот. Когда отсутствует спрос на услуги, можно заняться рекламной кампанией на предстоящий период и подыскать поставщиков.

Стоит заранее побеспокоиться о том, чтобы найти поставщиков, создать рекламную кампанию и нанять сотрудников, которые будут временно работать. Все это делать перед стартом сезона будет опасно, можете не успеть и прогореть.

Заключение с сотрудниками временных трудовых договоров. Работники будут заняты у вас пару месяцев, от силы сезон, из-за чего заключать бессрочный договор нет смысла. В связи с этим могут возникнуть проблемы, так как сложно найти людей с большим опытом работы, согласных на такие условия труда.

При грамотном подходе товар сможет быстрее окупиться. Если все сделать грамотно, заранее побеспокоиться обо всех тонкостях, то наплыв клиентов обеспечен, а вы сможете получить прибыль.

Начало для сезонного бизнеса: лучший период

Предприниматели с опытом не советуют открывать бизнес впритык, лучше стоит это сделать за пару недель-месяцев до начала наплыва клиентов. Это позволит вам выявить слабые места компании и устранить их, проверить надежность компаний, с которыми предстоит сотрудничать и скорректировать бизнес-процессы.

Бизнес-идеи для сезонного бизнеса

Есть множество идей для сезонного бизнеса. Остановимся более подробно на каждом из направлений и рассмотрим те виды бизнеса, которыми можно заняться в разные периоды.

Ландшафтный дизайн

Уход за газонами, ландшафтный дизайн и озеленение — отличная сезонная бизнес-идея для тех, кто любит работать на свежем воздухе и хочет заниматься интересным делом.

Начать свой бизнес в этой сфере довольно просто, и в зависимости от региона может не потребоваться специальная сертификация или лицензирование.

Ларьки с едой, напитками, мороженым

Чего хочется больше всего в жаркую погоду — прохладного лимонада, вкусного мороженого или фастфуда? Это и определят будущие потребители в самый разгар лета. Неплохо открыть ларек рядом с ближайшим фестивалем или концертом, если вы нацелены на срыв прибыли от события рядом. А если это рассчитано на летний бизнес, то можно смело открываться на пляже, в парке и прочих людных местах.

Персональные тренировки и спортивный коучинг

Это неплохая бизнес-идея. Для начала работы может понадобиться сертификат о личном обучении, поэтому начните с этого.

Реставрация мебели

Это тоже сезонные товары, ведь весенние и летние месяцы пробуждают в каждом из нас склонность к покупкам, чему-то новому, поэтому реставрация мебели будет кстати. Если вы разбираетесь в наборе инструментов и кистей, можете приступить к реставрации, утилизации и перепродаже всей этой подержанной мебели. При наличии гаража, заднего двора или студии в доме все будет проще, так как не придется много тратить на аренду. Вам понадобится приобрести все инструменты и материалы, которые нужны для ремонта, замены обивки и прочие предметы для начала реставрации мебели.

Уборка снега

Уборка снега — отличная сезонная бизнес-идея, которая подойдет практически каждому. Все, что нужно — лопата, позитивный настрой и умение предлагать свои услуги. Все знают, что зимой многие страдают от надоедливых снегопадов. Небольшая стоимость оборудования, спрос в зиму и малое количество издержек — залог для успешного бизнеса. Здесь потребуются минимальные вложения.

Поиск украшений, что были утеряны на пляже

У многих была ситуация, когда были утеряны украшения на пляже. Искать самому бывает тяжело, а на помощь может прийти компания, предоставляющая такую услугу. Затраты тут минимальные, покупка того же металлодетектора не займет и больше 5 тыс. рублей.

Надувные горки, аттракционы

Лето — время веселья, а где еще этим можно заняться, как не на аттракционах? Для начала бизнеса нужно найти место, где проходит много людей, приобрести батут или другие подобные аттракционы и заключить договор на аренду. Готово, заработок на позитивных эмоциях обеспечен.

Прокат лыж, санок и прочего оборудования

Зима — время катков, лыж и ледяных горок, с которых весело скатываться. Редко когда люди берут свои лыжи или коньки, спросом такие услуги пользуются. Идея не новая, но прибыльная. А чтобы внести разнообразия, можно придумать интересные идеи на Новый год.

Туристическая компания

Доброжелательные люди, живущие в популярном туристическом месте или рядом с ним, могут рассмотреть возможность создания компании по организации пешеходных туров. Лучшие владельцы такого бизнеса будут увлечены этой сферой, обладать глубокими знаниями о ней и получать удовольствие от общения с клиентами.

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Затраты на запуск бизнеса будут невелики. Можно начать с организации собственных туров, и постепенно расти, привлекая больше гидов. Общий рост бизнеса будет зависеть от спроса в конкретном регионе и количества туров, которые сможете проводить каждую неделю. Прибыль может быть высокой, поскольку накладные расходы минимальны или вообще отсутствуют.

Какие риски есть у сезонного бизнеса?

Главная опасность для сезонного бизнеса — природные аномалии. К примеру, зима без снега в Москве оставила службы по уборке снега без прибыли в самый сезон. А если летом похолодает, то ни батуты, ни ларьки с мороженым не будут пользоваться спросом, который изначально ожидался. Также риски могут нести и поставщики, с которыми вы собираетесь работать, они могут подвести. Поэтому заранее стоит убедиться в благонадежности компаний, с которыми предстоит сотрудничество.

Несезон: что делать?

Сезон прошел, прибыль получена, а что делать теперь? Нет, не стоит отдыхать, дожидаясь следующего всплеска спроса, есть много полезных дел, которыми можно заняться:

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Стоит помнить, что некоторые виды бизнеса более гибкие, из-за чего зарабатывать можно и без сезонного спроса. Например, выпуская сопутствующую продукцию. Если провести время без спроса с умом, то можно в следующем периоде получить выручки даже больше ожидаемой.

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