Как вести сезонный бизнес

Задумываетесь об открытии сезонного бизнеса? В статье расскажем о видах сезонного бизнеса, шагах его открытия и других важных пунктах, которые нужны, чтобы начать заниматься предпринимательством.
- Истории
Содержание
- Какие виды сезонного бизнеса предусмотрены?
- Особенности сезонного бизнеса
- Начало для сезонного бизнеса: лучший период
- Бизнес-идеи для сезонного бизнеса
- Какие риски есть у сезонного бизнеса?
- Несезон: что делать?
Какие виды сезонного бизнеса предусмотрены?
Важно поговорить про различность видов бизнеса. Условно бизнес можно разделить на 4 вида:
- лето,
- весна,
- осень,
- зима.
Жарким летом актуальны будут кафе, которые быстро возводятся, небольшие ларьки, где можно приобрести мороженое или прохладительные напитки, надувные аттракционы, карусели и прочее. Холодной зимой актуален соответствующий спорт: прокат лыж и коньков. Не стоит забывать и про главный праздник — Новый год, можно начать бизнес, оказывая услуги по поздравлениям в честь этого праздника. Цветущая весна сможет порадовать предпринимателей следующими сферами: цветы, услуги, связанные с организацией свадеб (прокат лимузинов, организация праздника), ландшафтный дизайн.
Организация свадеб — во многом сезонный бизнес, но самый пик приходится на эти периоды: конец весны, лето и начало осени. Именно в эти даты многие решаются создать новую ячейку общества.
Осень же менее щедра на сезонный бизнес, но все-таки и здесь можно отыскать что-то интересное. Как известно, осень — время сбора урожая, именно в этот период и можно заняться их продажей.
Сезонный бизнес очень доходен, если все правильно и грамотно организовать. В противном случае сезонная компания прогорит быстрее, чем обычная. Главное для предпринимателя — зацепиться за хорошую идею сезонного вида бизнеса и начать развивать свой бизнес в грамотном направлении.
Помимо разделения по сезонам, есть и другой критерий, который используется на практике — частота запросов от клиентов. В таком случае виды сезонного бизнеса делится на 3 вида:
- периодический,
- событийный,
- ситуативный.
Периодический — бизнес, при котором спрос на товары и услуги распределен по всему сезону равномерно, без особых колебаний. Событийный связан с какими-либо датами, например, Новый год, 14 февраля, 8 Марта или 23 Февраля. Даты могут быть и другими, в зависимости от территории страны, где располагается бизнес. Ситуативный сезонный бизнес связан с какими-либо важными мероприятиями, например, Чемпионат мира, фестивали рок-групп и подобное.
Условно виды бизнеса можно разделить и по направлениям, в зависимости от деятельности. Стоит помнить, что от вида бизнеса будут зависеть ассортимент, способы продвижения и другие факторы.
Особенности сезонного бизнеса
Сезонный бизнес имеет множество особенностей, но главная из них, которая уже понятна, это временный характер. Услуга или продукт будут актуальными только в один сезон, что печально, но при грамотном подходе есть возможность окупиться вдвойне.
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К другим особенностям сезонного бизнеса относятся:
- Необходимо расширение ассортимента. Если один продукт, который должен пользоваться спросом, не приобретается среди покупателей, то нужно расширять предлагаемый выбор. Например, предоставляя доступ к сопутствующим товарам. Не стоит цепляться за один продукт и вкладываться только в него, изучайте интересы клиентов, их потребности, чтобы оставаться на плаву.
- Поиск новой аудитории вне страны. Возможно, что рынок, на котором вы находитесь, не подходит для вас. Помните, что разные клиенты ведут себя по-разному, поэтому ориентироваться только на один пример не стоит. Можно выходить за границу, возможно, что там и найдутся ценители предлагаемого продукта.
- А если выход на зарубежный рынок слишком затратен, то стоит приглядеться к сектору B2B. Это структура, при которой одна компания продает свою продукцию другим организациям, при этом будут актуальны не только товары, но и услуги.
- Нужна тщательная работа с клиентами. Конечно, и для обычной компании, которая рассчитывает реализацию товаров на длительный срок, она тоже необходима, но в случае с сезонным бизнесом ситуация немного усложняется.
- Использование несезонного времени для менее временных задач. Если бизнес работает круглый год, то заниматься всеми задачами нужно сразу, а упростить этот процесс можно за счет найма персонала или большой отдачи от руководителя. Но в сезонном бизнесе ситуация немного другая, можно отложить второстепенные задачи с лета на зиму и наоборот. Когда отсутствует спрос на услуги, можно заняться рекламной кампанией на предстоящий период и подыскать поставщиков.
- Стоит заранее побеспокоиться о том, чтобы найти поставщиков, создать рекламную кампанию и нанять сотрудников, которые будут временно работать. Все это делать перед стартом сезона будет опасно, можете не успеть и прогореть.
- Заключение с сотрудниками временных трудовых договоров. Работники будут заняты у вас пару месяцев, от силы сезон, из-за чего заключать бессрочный договор нет смысла. В связи с этим могут возникнуть проблемы, так как сложно найти людей с большим опытом работы, согласных на такие условия труда.
- При грамотном подходе товар сможет быстрее окупиться. Если все сделать грамотно, заранее побеспокоиться обо всех тонкостях, то наплыв клиентов обеспечен, а вы сможете получить прибыль.
Начало для сезонного бизнеса: лучший период
Предприниматели с опытом не советуют открывать бизнес впритык, лучше стоит это сделать за пару недель-месяцев до начала наплыва клиентов. Это позволит вам выявить слабые места компании и устранить их, проверить надежность компаний, с которыми предстоит сотрудничать и скорректировать бизнес-процессы.
Бизнес-идеи для сезонного бизнеса
Есть множество идей для сезонного бизнеса. Остановимся более подробно на каждом из направлений и рассмотрим те виды бизнеса, которыми можно заняться в разные периоды.
Ландшафтный дизайн
Уход за газонами, ландшафтный дизайн и озеленение — отличная сезонная бизнес-идея для тех, кто любит работать на свежем воздухе и хочет заниматься интересным делом.
Начать свой бизнес в этой сфере довольно просто, и в зависимости от региона может не потребоваться специальная сертификация или лицензирование.
Ларьки с едой, напитками, мороженым
Чего хочется больше всего в жаркую погоду — прохладного лимонада, вкусного мороженого или фастфуда? Это и определят будущие потребители в самый разгар лета. Неплохо открыть ларек рядом с ближайшим фестивалем или концертом, если вы нацелены на срыв прибыли от события рядом. А если это рассчитано на летний бизнес, то можно смело открываться на пляже, в парке и прочих людных местах.
Персональные тренировки и спортивный коучинг
Это неплохая бизнес-идея. Для начала работы может понадобиться сертификат о личном обучении, поэтому начните с этого.
Реставрация мебели
Это тоже сезонные товары, ведь весенние и летние месяцы пробуждают в каждом из нас склонность к покупкам, чему-то новому, поэтому реставрация мебели будет кстати. Если вы разбираетесь в наборе инструментов и кистей, можете приступить к реставрации, утилизации и перепродаже всей этой подержанной мебели. При наличии гаража, заднего двора или студии в доме все будет проще, так как не придется много тратить на аренду. Вам понадобится приобрести все инструменты и материалы, которые нужны для ремонта, замены обивки и прочие предметы для начала реставрации мебели.
Уборка снега
Уборка снега — отличная сезонная бизнес-идея, которая подойдет практически каждому. Все, что нужно — лопата, позитивный настрой и умение предлагать свои услуги. Все знают, что зимой многие страдают от надоедливых снегопадов. Небольшая стоимость оборудования, спрос в зиму и малое количество издержек — залог для успешного бизнеса. Здесь потребуются минимальные вложения.
Поиск украшений, что были утеряны на пляже
У многих была ситуация, когда были утеряны украшения на пляже. Искать самому бывает тяжело, а на помощь может прийти компания, предоставляющая такую услугу. Затраты тут минимальные, покупка того же металлодетектора не займет и больше 5 тыс. рублей.
Надувные горки, аттракционы
Лето — время веселья, а где еще этим можно заняться, как не на аттракционах? Для начала бизнеса нужно найти место, где проходит много людей, приобрести батут или другие подобные аттракционы и заключить договор на аренду. Готово, заработок на позитивных эмоциях обеспечен.
Прокат лыж, санок и прочего оборудования
Зима — время катков, лыж и ледяных горок, с которых весело скатываться. Редко когда люди берут свои лыжи или коньки, спросом такие услуги пользуются. Идея не новая, но прибыльная. А чтобы внести разнообразия, можно придумать интересные идеи на Новый год.
Туристическая компания
Доброжелательные люди, живущие в популярном туристическом месте или рядом с ним, могут рассмотреть возможность создания компании по организации пешеходных туров. Лучшие владельцы такого бизнеса будут увлечены этой сферой, обладать глубокими знаниями о ней и получать удовольствие от общения с клиентами.
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Затраты на запуск бизнеса будут невелики. Можно начать с организации собственных туров, и постепенно расти, привлекая больше гидов. Общий рост бизнеса будет зависеть от спроса в конкретном регионе и количества туров, которые сможете проводить каждую неделю. Прибыль может быть высокой, поскольку накладные расходы минимальны или вообще отсутствуют.
Какие риски есть у сезонного бизнеса?
Главная опасность для сезонного бизнеса — природные аномалии. К примеру, зима без снега в Москве оставила службы по уборке снега без прибыли в самый сезон. А если летом похолодает, то ни батуты, ни ларьки с мороженым не будут пользоваться спросом, который изначально ожидался. Также риски могут нести и поставщики, с которыми вы собираетесь работать, они могут подвести. Поэтому заранее стоит убедиться в благонадежности компаний, с которыми предстоит сотрудничество.
Несезон: что делать?
Сезон прошел, прибыль получена, а что делать теперь? Нет, не стоит отдыхать, дожидаясь следующего всплеска спроса, есть много полезных дел, которыми можно заняться:
- Учеба. Запишитесь на бизнес-тренинг, пройдите полезный курс, знания открывают новые двери, возможности другого уровня.
- Развитие сайта. При наличии сайта у компании стоит не забывать и про него, займитесь его оптимизацией лично или наймите специалистов. При грамотной оптимизации есть все шансы поднять сайт в поисковой выдаче, так о компании узнает куда больше людей.
- Продвижение компании в социальных сетях. Многую информацию мы узнаем из соцсетей, а почему бы и не рассказать о своей фирме через них? Создайте аккаунт, выставите ассортимент, оставьте контакты и, конечно, напомните о начале работы.
Стоит помнить, что некоторые виды бизнеса более гибкие, из-за чего зарабатывать можно и без сезонного спроса. Например, выпуская сопутствующую продукцию. Если провести время без спроса с умом, то можно в следующем периоде получить выручки даже больше ожидаемой.
Фото на обложке: Pexels
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