Как претендовать на руководящую должность, если нет опыта в управлении

Люди часто размышляют, стоит проходить на должность руководителя без опыта. Стоит ли пытаться, если вы никогда не управляли людьми? Чаще всего ответ — да. Объясняем, почему.
Да, возможно, вам не довелось управлять командой разработчиков, но, скорее всего, вам довелось заниматься чем-то, что доказывает, что вы могли бы это делать.
Хорошие руководители — это, прежде всего, хорошие коммуникаторы. Они управляют работой каждого члена команды, будь то один человек или 100, четко излагая цели и регулярно проверяя, как они справляются с этими целями.
Хорошие руководители умеют слушать. Они знают, что их работа заключается в том, чтобы помочь людям развить свой потенциал, а не использовать командовать, и они готовы содействовать этому.
Хорошие руководители наблюдательны. Они постоянно отслеживают прогресс, чтобы убедиться, что команда достигает целей. Вот почему мантрой любого эффективного менеджера или начинающего предпринимателя должно быть: «То, что можно измерить, можно сделать».
Согласно статье Эрминии Ибарры и Энн Скоулер «Лидер как тренер», опубликованной в 2019 году, «эффективный менеджер задает вопросы вместо того, чтобы давать ответы, поддерживает сотрудников вместо того, чтобы судить их, и способствует их развитию вместо того, чтобы диктовать, что должно быть сделано».
Сможете ли вы доказать, что способны на что-либо из этого? Наверняка ваш ответ будет положительным.
Расскажите про участие в спортивной команде или волонтерской организации. Возможно, вы взяли нового коллегу под свое крыло и ввели его в курс дела или заменили начальника, когда он был в отпуске.
Большинство работодателей по достоинству оценят кандидата, который может доказать, что способен учиться и адаптироваться к потребностям бизнеса.
Это было особенно очевидно во время пандемии. Вне зависимости от предыдущего опыта — кто-то вынужден бросить 20-летнюю карьеру в сфере гостеприимства и искать новые роли в ИТ, или просто решил направить свою карьеру в другом направлении — успешно проходили собеседования те, кто мог мыслить нестандартно и демонстрировать, что готов адаптировать существующие навыки.
В 2023 году все больше людей осознают: хотя технические знания имеют решающее значение для любого, кто надеется преуспеть в сфере технологий, нельзя стать эффективным руководителем, не умея или не желая управлять отношениями, практиковать осознанность и управлять своими реакциями, а также понимать, что каждый человек уникален и имеет свою мотивацию.
Это ключевые элементы эмоционального интеллекта. И на собеседованиях все чаще интересуются кандидатами, которые доказывают, что у них это есть.
Читайте по теме:
Как рассказать о неудаче на собеседовании
Зачем рекрутеры задают неудобные вопросы на собеседованиях и как на них отвечать
Рекрутер может спросить, насколько кандидат способен «сопереживать», «эффективно разрешать конфликты» или «управлять жизнестойкостью команды».
Часто предлагают рассказать о случае, когда что-то пошло не так, и об уроках, которые вы извлекли из этого опыта.
Вне зависимости от вопросов, ключ к успеху на собеседовании — подойти к нему с точки зрения работодателя.
Что именно он ищет? Какие у него проблемы? Какие вопросы ему необходимо решить?
Допустим, в описании вакансии говорится о поиске человека, который сможет направлять и наставлять команду административного персонала и дата-инженеров. В таком случае соискателю нужно доказать, что он на это способен, используя резюме, сопроводительное письмо и собеседование.
Не стоит ждать, пока вас попросят об этом. У вас гораздо больше возможностей контролировать процесс собеседования, чем кажется. И есть определенные этапы, на можно воспользоваться этой возможностью.
Вступительные фразы вроде «Расскажите о себе», «Давайте пройдемся по вашему резюме», «Каким карьерным достижением вы гордитесь больше всего?» — отличный повод презентовать себя.
Сумбурное описание вашей жизни до этого момента не подойдет. Вместо этого определите, что будет наиболее актуально для вашего собеседника, и изложите это в трех пунктах, подкрепляя фактами. Возможно, им нужен кто-то, способный управлять другими людьми, сотрудничать с удаленными командами и брать на себя ведущую роль в управлении проектами.
Предвидите эту потребность и предоставьте им доказательства того, что вы можете ее удовлетворить.
Вторая возможность, которую не следует упускать, — это ответы на вопросы о навыках.
Если, например, вы описываете случай, когда вам пришлось эффективно общаться с коллегами, когда на команду оказывалось давление, чтобы уложиться в срок, свяжите этот пример с должностью, на которую вы проходите собеседование.
Читайте по теме:
Этот вопрос задают на каждом собеседовании — и вот как на него стоит отвечать
5 этапов собеседования в крупную ИТ-компанию: как подготовиться?
Расскажите, почему ваша способность четко и спокойно общаться принесет пользу вам как руководителю. Например, когда требуется обсудить с непосредственным подчиненным неэффективную работу.
В-третьих, подготовьтесь завершить собеседование, рассказав о своих результатах. Скорее всего, в конце вас спросят, есть ли у вас какие-либо вопросы или хотели бы вы что-нибудь добавить.
Не нужно задавать встречный вопрос о том, когда вам ждать ответа от отдела кадров, или отвечать резким «нет». Воспользуйтесь случаем, чтобы напомнить, почему вы идеально подходите для этой роли, связав это с потребностями потенциального работодателя.
Подготовка поможет действовать увереннее. Осталось лишь отправить отклик на руководящую должность — ту самую, о которой вы давно мечтали.
Фото на обложке: Pexels
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Топ-5 навыков для специалиста по цифровой трансформации
- 2 Как обсудить свою проблему с начальником: 5 советов
- 3 От секретаря до бухгалтера: как NLP помогает сокращать издержки бизнеса
- 4 Управление стартапом: практическое руководство по финансовой концепции бизнеса
- 5 Цветные коробки: методика позиционного управления в ИТ
ВОЗМОЖНОСТИ
21 сентября 2023
21 сентября 2023
22 сентября 2023