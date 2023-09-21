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Истории

Как претендовать на руководящую должность, если нет опыта в управлении

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Люди часто размышляют, стоит проходить на должность руководителя без опыта. Стоит ли пытаться, если вы никогда не управляли людьми? Чаще всего ответ — да. Объясняем, почему.

Как претендовать на руководящую должность, если нет опыта в управлении

Да, возможно, вам не довелось управлять командой разработчиков, но, скорее всего, вам довелось заниматься чем-то, что доказывает, что вы могли бы это делать.

Хорошие руководители — это, прежде всего, хорошие коммуникаторы. Они управляют работой каждого члена команды, будь то один человек или 100, четко излагая цели и регулярно проверяя, как они справляются с этими целями.

Хорошие руководители умеют слушать. Они знают, что их работа заключается в том, чтобы помочь людям развить свой потенциал, а не использовать командовать, и они готовы содействовать этому.

Хорошие руководители наблюдательны. Они постоянно отслеживают прогресс, чтобы убедиться, что команда достигает целей. Вот почему мантрой любого эффективного менеджера или начинающего предпринимателя должно быть: «То, что можно измерить, можно сделать».

Согласно статье Эрминии Ибарры и Энн Скоулер «Лидер как тренер», опубликованной в 2019 году, «эффективный менеджер задает вопросы вместо того, чтобы давать ответы, поддерживает сотрудников вместо того, чтобы судить их, и способствует их развитию вместо того, чтобы диктовать, что должно быть сделано».

Сможете ли вы доказать, что способны на что-либо из этого? Наверняка ваш ответ будет положительным.

Расскажите про участие в спортивной команде или волонтерской организации. Возможно, вы взяли нового коллегу под свое крыло и ввели его в курс дела или заменили начальника, когда он был в отпуске.

Большинство работодателей по достоинству оценят кандидата, который может доказать, что способен учиться и адаптироваться к потребностям бизнеса.

Это было особенно очевидно во время пандемии. Вне зависимости от предыдущего опыта — кто-то вынужден бросить 20-летнюю карьеру в сфере гостеприимства и искать новые роли в ИТ, или просто решил направить свою карьеру в другом направлении — успешно проходили собеседования те, кто мог мыслить нестандартно и демонстрировать, что готов адаптировать существующие навыки.

В 2023 году все больше людей осознают: хотя технические знания имеют решающее значение для любого, кто надеется преуспеть в сфере технологий, нельзя стать эффективным руководителем, не умея или не желая управлять отношениями, практиковать осознанность и управлять своими реакциями, а также понимать, что каждый человек уникален и имеет свою мотивацию.

Это ключевые элементы эмоционального интеллекта. И на собеседованиях все чаще интересуются кандидатами, которые доказывают, что у них это есть.

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Рекрутер может спросить, насколько кандидат способен «сопереживать», «эффективно разрешать конфликты» или «управлять жизнестойкостью команды».

Часто предлагают рассказать о случае, когда что-то пошло не так, и об уроках, которые вы извлекли из этого опыта.

Вне зависимости от вопросов, ключ к успеху на собеседовании — подойти к нему с точки зрения работодателя.

Что именно он ищет? Какие у него проблемы? Какие вопросы ему необходимо решить?

Допустим, в описании вакансии говорится о поиске человека, который сможет направлять и наставлять команду административного персонала и дата-инженеров. В таком случае соискателю нужно доказать, что он на это способен, используя резюме, сопроводительное письмо и собеседование.

Не стоит ждать, пока вас попросят об этом. У вас гораздо больше возможностей контролировать процесс собеседования, чем кажется. И есть определенные этапы, на можно воспользоваться этой возможностью.

Вступительные фразы вроде «Расскажите о себе», «Давайте пройдемся по вашему резюме», «Каким карьерным достижением вы гордитесь больше всего?» — отличный повод презентовать себя.

Сумбурное описание вашей жизни до этого момента не подойдет. Вместо этого определите, что будет наиболее актуально для вашего собеседника, и изложите это в трех пунктах, подкрепляя фактами. Возможно, им нужен кто-то, способный управлять другими людьми, сотрудничать с удаленными командами и брать на себя ведущую роль в управлении проектами.

Предвидите эту потребность и предоставьте им доказательства того, что вы можете ее удовлетворить.

Вторая возможность, которую не следует упускать, — это ответы на вопросы о навыках.

Если, например, вы описываете случай, когда вам пришлось эффективно общаться с коллегами, когда на команду оказывалось давление, чтобы уложиться в срок, свяжите этот пример с должностью, на которую вы проходите собеседование.

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Расскажите, почему ваша способность четко и спокойно общаться принесет пользу вам как руководителю. Например, когда требуется обсудить с непосредственным подчиненным неэффективную работу.

В-третьих, подготовьтесь завершить собеседование, рассказав о своих результатах. Скорее всего, в конце вас спросят, есть ли у вас какие-либо вопросы или хотели бы вы что-нибудь добавить.

Не нужно задавать встречный вопрос о том, когда вам ждать ответа от отдела кадров, или отвечать резким «нет». Воспользуйтесь случаем, чтобы напомнить, почему вы идеально подходите для этой роли, связав это с потребностями потенциального работодателя.

Подготовка поможет действовать увереннее. Осталось лишь отправить отклик на руководящую должность — ту самую, о которой вы давно мечтали.

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Фото на обложке: Pexels

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