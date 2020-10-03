Без интеллекта: закрывшиеся стартапы в области ИИ, больших данных и робототехники

Rusbase актуализирует базу стартапов в области искусственного интеллекта, больших данных и робототехники. В этом материале мы собрали список компаний, которые прекратили работу за последние несколько лет.

Rusbase выступает за открытый рынок, а истории провала важны не меньше историй успеха. Неудачные проекты — это опыт и возможность провести работу над ошибками.

По каким критериям мы включали компанию в список закрывшихся проектов:

сайт не работает или не обновляется, истек срок регистрации домена;

компания не обновляет соцсети и не отвечает пользователям в агрегаторах приложений;

СМИ писали о закрытии проекта;

основатели проекта сообщили о его закрытии.

Чтобы попасть в список, компания необязательно должна соответствовать всем критериям.

Мы написали основателям всех проектов и публикуем ответы тех, кто согласился рассказать о закрытии компании. Если вы знаете другие стартапы, которые прекратили работу, или мы по ошибке включили в список действующую компанию — пишите нам на [email protected]

А еще смотрите карту ИИ-проектов и карты по другим отраслям.

Список закрывшихся стартапов в области искусственного интеллекта, больших данных и робототехники:

Robodrom — проект, который планировал устраивать офлайн-бои роботов с управлением через интернет. На роботах были установлены камеры для видеотрансляции. Авторы проекта называли Robodrom «Колизеем 21 века».

Стартап был создан в 2012 году в Санкт-Петербурге. В том же году в ходе seed-раунда Robodrom получил $20 тысяч от акселератора iDealMachine и венчурного фонда RSV Venture Partners. Сайт проекта не работает, а соцсети не обновлялись с 2014 года.

OMI Robotics — один из проектов сооснователя компании Promobot Олега Кивокурцева. Стартап создавал роботов-снегоуборщиков. Первый прототип такого робота появился в 2013 году. По словам Кивокурцева, OMI Robotics не работает с 2015 года.

CartPay — стартап, который разрабатывал «умные» тележки для супермаркетов. По замыслу создателей проекта, устройства должны были заменить кассы самообслуживания. Смарт-тележки должны были позволить мгновенно оплачивать товар, который в них положили покупатели.

Компания CartPay Co. была зарегистрирована в США в 2014 году. Как сообщалось на сайте стартапа, его основатели рассчитывали запустить пилотные проекты в Санкт-Петербурге и Москве.

В 2015 году стартап получил $18 тысяч от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Однако затем на сайте CartPay появилась надпись «Проект закрыт, так как не смог привлечь инвестиции».

Animo — «умная» кормушка для домашних животных. Устройство автоматизировало кормление и учитывало индивидуальные особенности каждого животного. Кормушка выдавала порции еды определенного размера в определенное время. Встроенные датчики фиксировали количество съеденного корма, чтобы отследить возможные заболевания животных. Управлять гаджетом можно было с помощью мобильного приложения.

Стартап прошел акселерационную программу GenerationS, а в апреле 2017 года победил в специальной номинации конкурса Imagine Cup и получил право участвовать в акселерационной программе ФРИИ.

В том же году Animo сначала объявил о привлечении 1,2 млн рублей в обмен на 4% компании, а затем — о разрыве соглашения. Еще в 2017 году проект запускал краудфандинговую программу на Planeta.ru. Судя по данным сайта, Animo собрала 256,9 тысяч рублей из запланированных 450 тысяч рублей.

Сооснователь Animo Владислав Здоренко подтвердил Rusbase, что проект прекратил работу.

Сооснователь проекта Animo Владислав Здоренко с прототипом «умной» кормушки

Mishiko — разработчик «умных» ошейников для собак. На ошейнике крепился GPS/ГЛОНАСС-трекер, который отслеживал передвижения животного. Для управления гаджетом владельцы собак использовали мобильное приложение. В России ошейник продавался на маркетплейсе Ozon и стоил от 9 тысяч рублей.

Продажи ошейников Mishiko начались в сентябре 2016 года в России, Словакии и Чехии. В 2017 году стартап привлек $1,7 млн инвестиций. Участниками раунда были основатель холдинга inMedia Евгений Жуланов и фонд Salarian Capital. Представители Mishiko рассказали Rusbase, что проект заморожен.

«Акесо» — проект, который анализировал обезличенные данные медицинских карт для медицинских учреждений и фармацевтических компаний. Клиенты получали статистику по заболеваниям, назначениям и другим данным без нарушения врачебной тайны. «Акесо» использовал технологии машинного обучения для обработки неструктурированных данных.

Стартап появился в 2016 году, а в 2018 получил 2,5 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Согласно базе данных «Контур-фокус», ООО «Акесо» прекратило деятельность в марте 2020 года. По итогам 2019 года чистый убыток компании составил 978 тысяч рублей. Представители «Акесо» подтвердили Rusbase, что проект закрылся.

Dato ML — стартап, который предлагали бизнесу продукты на основе искусственного интеллекта. В частности, на сайте Dato ML говорится о распознавании изображений, обработке больших данных, анализе аудитории. Проект был основан в 2016 году. Сайт и соцсети Dato ML не обновляются. Представители проекта на ответили на запрос Rusbase.

Irela — платформа больших данных, которую в 2018 году запустил Центр исследования больших данных НИТУ «МИСиС».

Платформа автоматизировала работу с большим потоком информации: упрощала поиск по многоязычной базе данных, классифицировала входящие документы, подсказывала приоритеты в работе с обращениями.

У Irela был модуль многоязычности, который позволял искать документы на любых языках. Кроме того, у платформы были модули поиска, заимствований, рекомендаций, классификации, извлечения объектов, эмоциональной окраски и визуализации.

Сайт Irela недоступен.

Relation Rate — проект из Екатеринбурга, который развивал проекты в области биометрии и скоринга. Сначала стартап занимался скорингом социальных сетей для банков, затем переориентировался на биометрическую идентификацию по видео для ритейла.

Relation Rate появился в 2016 году, а в 2017 стал участником межбанковского акселератора Fintech Lab. Согласно базе данных «Контур-фокус», в сентябре 2020 года ООО «Рилейшн рейт» было исключено из единого государственного реестра юридических лиц. По итогам 2019 года выручка стартапа составила 295 тысяч рублей, чистый убыток — 528 тысяч рублей.

Сайт Relation Rate не работает, представители проекта на ответили на запрос Rusbase.