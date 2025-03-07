Как происходит оценка уровня профессиональных рисков

Для работодателей с 2022 года в РФ проведение оценки профессиональных рисков становится обязательной процедурой. Это требование направляется на поиск, снижение угроз здоровью и безопасности рабочего персонала. Комплексный анализ позволяет определить основные критерии, приводящие к заболеваниям либо травмам, и разработать меры по недопущению подобных ситуаций.

Главные обозначения

Риск-ориентированный подход при управлении деятельностью предприятий становится частью безопасности работников. Согласно ст. 214 ТК РФ, к обязанностям работодателя относятся регулярное выявление опасностей, анализ, оценка уровня профессиональных рисков.

В ходе проведения такой процедуры используются 3 понятия:

опасность — вероятный источник вреда (например, травмы у работников либо ухудшения состояния здоровья);

риск — угроза, вероятность реализации опасности;

вред — ущерб человеку, вызванный влиянием какого-либо фактора.

В ст. 209 ТК РФ управление профессиональными рисками определяется как комплекс мер, которые направлены на выявление, анализ, минимизацию факторов опасности. Эти мероприятия интегрированы в систему охраны труда, охватывающую способы, задачи и процедуры, обеспечивающие защиту работников при трудовой деятельности.

Зачем оценивать профриск

Основная цель СОУТ (специальной оценки условий труда) — защита здоровья работников при осуществлении ими непосредственных обязанностей. Это позволяет выявлять опасные ситуации, разрабатывать соответствующие превентивные меры.

Оценка уровня профессиональных рисков позволяет определить:

какие потенциально опасные ситуации могут возникнуть, что их провоцирует;

каковы вероятные последствия таких инцидентов;

насколько высока вероятность их реализации;

какие меры способны минимизировать ущерб или снизить вероятность негативного развития событий;

насколько текущий уровень угрозы неопасен либо что требуется для его снижения.

Разбирая возможные сценарии, анализируя их предпосылки, организация получает возможность принять меры, которые призваны минимизировать несчастные случаи, создать более безопасные условия труда.

Кто и когда должен проводить оценку

Согласно ГОСТ 12.0.230.5-2018, оценка профессиональных рисков требуется в следующих ситуациях:

раньше подобная проверка не осуществлялась;

изменились трудовые условия.

Оценивание проводится как планово, так и внепланово. Работодатель может сам устанавливать регулярность этой процедуры, однако при корректировке трудовых условий ее выполнение становится обязательным. До внедрения или сразу после введения условий нужно выявить новые угрозы и принять меры по снижению негативных факторов.

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Кто уполномочен осуществлять оценку профессиональных рисков:

руководитель либо административный персонал компании;

сторонние эксперты по договору.

Эффективный способ зависит от возможностей компании. Аутсорсинг показателей профессиональных рисков упрощает работу, но требует взаимодействия работодателя с внешними экспертами, которые нуждаются в информации о специфике, текущих условиях труда, возможных опасностях.

Документы, которые содержат способы оценивания профрисков

Одним из нормативных актов, регулирующих данный процесс, являются разработанные Минтруда РФ в 2021 г. «Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков». Этот приказ не считается обязательным, но содержит важные сведения, учитывающие специфику предприятия.

Кроме того, критерии оценивания изложены в следующих нормативных актах:

ГОСТ Р 58771-2019, или стандарте, описывающем методику определения уровня угроз, включая таблицу А2 с описанием действенных способов;

дополнениях №№4—5 к «Рекомендациям по выявлению, классификации опасных ситуаций» (см. Приказ Минтруда от 31.01.2022№36);

ГОСТ Р 12.0.010-2009 — документе, регламентирующем процедуру обозначения опасных критериев в рамках механизма охраны труда.

Для процесса оценивания полезны следующие ГОСТы:

12.0.230-2007, определяющий базовые требования к системам, которые предназначены для содействия управлению охраной труда;

12.0.230.5-2018, устанавливающий категории, уровни угроз;

Р ИСО 45001-2020, содержащий регламенты для систем менеджмента безопасности труда.

Методы оценивания профрисков

Подходов к оцениванию профрисков множество. Эти подходы задействуются в зависимости от деятельности предприятия и уровня сложности производства.

Контрольные листы

Это простой способ оценки уровня профессиональных рисков, построенный на системе чек-листов, где прописаны ответы «да» либо «нет». Каждый бланк разрабатывается для рабочего участка либо по вредным критериям. К последним относятся вибрация, шум, работа с подвижными механизмами.

Фото в тексте: Freepik

Заполняют документ специалист по охране труда либо работники, что удобно, доступно для повседневного применения. Контрольные листы позволяют оперативно выявлять опасности, систематизировать такие факторы для последующего изучения.

Матричный способ

Этот подход основан на формировании матрицы оценки риска, в которой анализируются 2 ключевых фактора: вероятность опасного события, тяжесть последствий. Первый критерий может быть низким, средним или высоким, а второй — незначительным, небольшим или тяжелым. Комбинирование этих параметров позволяет определить уровень, классифицировать угрозы и разработать меры по снижению опасности.

Основные этапы:

Анализ данных о состоянии охраны труда, включая расположение рабочих мест, используемое оборудование, зафиксированные заболевания, которые связаны с профессиональной деятельностью, либо известные несчастные случаи. Выявление, систематизация угроз, привязанных к выбранным профессиям, рабочим зонам либо типам задач на предприятии. Оценка тяжести возможных инцидентов, вероятности последствий. Разработка, внедрение мер, направленных на уменьшение процента негативных ситуаций.

Матричный метод с баллами

В отличие от классического матричного, балльный выбор метода оценки риска позволяет присвоить числовой коэффициент. Например, вероятность может составлять от 1 (низкая) до 7 (высокая), а тяжесть — от 1 (незначительный ущерб) до 15 (смертельный случай). Итоговый уровень рассчитывается как произведение значений критериев.

Пример с критериями:

незначительный ущерб при высокой вероятности: 5 × 7 = 35 (средний);

большой ущерб при низкой вероятности: 13 × 2 = 26 (умеренный);

смертельный случай при высокой вероятности: 15 × 7 = 105 (критический).

Применяется для комплексного изучения профессиональных рискованных ситуаций после выявления опасностей. Позволяет систематизировать их, связав причины, события и последствия в единую логическую цепочку.

Структура анализа:

левая часть схемы (причины) — идентифицируются, классифицируются возможные причины возникновения опасности;

центральная часть («узел») — опасное событие, например авария на производстве;

правая часть схемы (последствия) — анализируются возможные ситуации после происшествия.

Анализ причинно-следственных связей

Включает построение диаграмм, которые помогают понять корневые причины происшествий и определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на безопасность.

Этапы анализа:

Определение проблемы (например, частые случаи травмирования работников). Выявление возможных причин. Классификация причин по категориям (оборудование, условия труда и т. д.). Разработка корректирующих мероприятий.

Метод задействуется для систематического анализа профессиональных опасностей, связанных с разными вариантами развития событий. Помогает визуализировать возможные сценарии, определить стратегии снижения происшествий.

Шаги проведения анализа:

Определение проблемы. Формулируется основная опасность. Построение «дерева». Создается логическая структура, где каждая ветвь представляет возможный исход или вариант действий. Анализ, оценка вероятности каждого события, сценария. Определение пути снижения опасностей. Выбираются наиболее безопасные решения.

Анализ этапов защиты

Анализ уровней защиты — это полуколичественный подход к оценке профессиональных рисков. Он помогает определить, достаточно ли существующих барьеров для предотвращения опасных событий.

Основные принципы, лежащие в основе метода:

определение исходного события, способного вызвать аварии;

оценивание его вероятности без принятия защитных мер;

изучение существующих уровней защиты, включая автоматические системы безопасности, человеческий фактор, механизмы аварийного отключения;

вычисление остаточных проблем, дополнительных мер эффективной защиты.

Метод оценки рисков часто применяется в химической, нефтегазовой и других отраслях, где критически важна безопасность технологических процессов.

Метод технического обслуживания

Способ направлен на повышение надежности оборудования, минимизацию профессиональных опасностей путем планирования, своевременного выполнения профилактических работ.

Основные стратегии технического обслуживания:

планово-предупредительное обслуживание (ППО) — регулярная диагностика-профилактика для исключения неисправностей;

техническое обслуживание по состоянию (ТОС) — контроль состояния оборудования с применением датчиков и предсказательных моделей;

ремонт по факту отказа — устранение неисправностей после их возникновения.

Метод оценки профессиональных рисков позволяет снизить процент аварий, продлить срок службы технического оборудования, повысить безопасность рабочих.

HACCP

Метод задействуется для оценки уровня рисков, связанных с безопасностью производства, технического оборудования и выпускаемой продукции. Используется в пищевой промышленности, фармацевтике и других сферах, где важно исключить появление вредных факторов.

Этапы проведения HACCP:

Анализ, т. е. поиск химических, биологических и физических опасностей. Определение критических контрольных точек (ККТ) — этапов процесса, где можно предотвратить или устранить опасность. Установление критических пределов — предельных значений для параметров безопасности. Мониторинг ККТ — постоянный контроль над соблюдением параметров. Корректирующие действия — меры, принимаемые при отклонении от норм. Документирование процессов — ведение записей о безопасности продукции.

HACCP помогает минимизировать рискованные направления, обеспечить контроль качества на этапах производства.

Структурированный метод «что если»

SWIFT (Structured What-If Technique) — это систематизированный подход к выявлению рискованных ситуаций путем последовательного рассмотрения сценариев с использованием вопросов «что если».

Основные принципы:

Формирование экспертной группы, включающей специалистов по охране труда, технологов, операторов оборудования. Разработка списка вопросов (например, «Что если оборудование выйдет из строя?»). Анализ последствий каждого из сценариев. Определение вероятности возникновения событий. Разработка необходимых мер.

Метод SWIFT эффективен для предварительного анализа технологических процессов, т. к. позволяет выявить угрозы без сложных математических расчетов.

HAZOP

Способ предназначен для выявления возможных отклонений в работе технологических процессов, изучения их влияния на безопасность. Он основывается на управляющих словах, помогающих понять, почему проектные цели или условия эксплуатации могут не выполняться.

Основные шаги HAZOP:

Разделение системы на функциональные узлы. Анализируется каждый этап работы или процесса. Использование управляющих слов (например, «больше», «меньше», «не так»). Выявляются отклонения от нормального состояния. Определение последствий отклонений. Анализируются возможные аварийные ситуации. Выявление причин отклонений. Осуществляется поиск технических или организационных проблем. Разработка мер по предотвращению и контролю. Вносятся предложения по повышению безопасности.

Метод оценки профессиональных рисков используется в химической, нефтехимической и других отраслях с повышенными требованиями к безопасности.

Метод анализа влияния человеческого фактора

HRA (Human Reliability Analysis) используется для оценивания рискованных ситуаций, связанных с человеческими ошибками на производстве.

Основные аспекты анализа:

определение критических операций с человеческим фактором;

выявление возможных ошибок (таких как неправильная последовательность действий, невнимательность, усталость);

изучение вероятности ошибок на основе собранной статистики или экспертных данных;

разработка мер по минимизации рисковых ситуаций (например, улучшение инструкций, автоматизация процессов, обучение персонала).

Этот способ проведения оценки профессиональных рисков применяется в отраслях с высоким уровнем ответственности (например, в авиации, атомной энергетике, медицине).

Оценка вероятности получения профзаболевания

Включает анализ факторов, влияющих на здоровье работников в процессе деятельности.

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Основные параметры оценивания:

интенсивность, длительность воздействия вредных факторов (пыли, шума, химических веществ);

индивидуальные характеристики работников (возраст, состояние здоровья, предрасположенность к заболеваниям);

наличие средств индивидуальной защиты и их эффективность;

статистические данные о частоте профессиональных заболеваний в отрасли.

Способ позволяет выявить зоны повышенного напряжения, разработать меры профилактики, оценить эффективность уже действующих защитных механизмов.

Анализ эффективности затрат

Анализ затрат, выгод используется для понимания экономической целесообразности мероприятий по снижению рисковых ситуаций.

Основные этапы проведения:

Определение рисковых зон и связанных с ними затрат (потерь от несчастных случаев, больничных листов, штрафов). Вычисление стоимости внедрения мер безопасности (обучение, модернизация оборудования, закупка СИЗ). Сравнение затрат и выгод (снижение числа несчастных случаев, повышение производительности). Выбор способа с лучшим соотношением «затраты — эффект».

Метод оценки угроз позволяет принимать обоснованные решения о финансировании мероприятий по охране труда.

Метод анализа сценариев

Задействуется для оценивания сценариев, которые могут быть связаны с переоборудованием, изменениями рабочих условий или внешней среды.

Основные принципы:

определение возможных сценариев (аварии, изменения технологического процесса, внедрения оборудования);

анализ вероятных последствий каждого сценария;

оценивание их угрозы работникам и производству;

разработка стратегий по предотвращению или минимизации последствий.

Метод применяется при планировании мероприятий и управлении кризисными ситуациями.

Штрафы

Согласно ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, работодатели обязаны проводить регулярную оценку уровней рисков. Нарушение этого требования влечет административную ответственность.

Размер штрафов:

индивидуальные предприниматели (без образования юридического лица) — 2-5 тыс. рублей;

должностные лица — 2-5 тыс. рублей;

юридические лица — 50-80 тыс. рублей.

Кроме штрафов выявленные нарушения приводят к предписаниям со стороны трудовой инспекции о необходимости устранить недочеты в системе охраны труда.

Фото на обложке: Freepik