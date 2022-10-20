Использование паролей падает по всему миру — отчет

Популярность паролей падает по мере того, как люди обращаются к более безопасным и современным методам аутентификации. Этот вывод содержится в последнем отчете Альянса Fast Identity Online (FIDO) Authentication Barometer, который собрал информацию о состоянии онлайн-аутентификации во всем мире.

Основываясь на опросе более 10 тысяч потребителей в Великобритании, Франции, Германии, США, Австралии, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Индии и Китае, FIDO подсчитал, что использование паролей в интернете сократилось на 5-9% в годовом исчислении.

Исследование показало, что при входе в финансовые сервисы, рабочие компьютеры и учетные записи, социальные сети, потоковые сервисы или устройства «умного дома» люди с большей вероятностью используют биометрию или другие удобные формы аутентификации.

Однако пароли по-прежнему остаются главным методом онлайн-аутентификации, несмотря на проблемы, которые они вызывают.

7 из 10 пользователей приходилось восстанавливать хотя бы один пароль в течение любого месяца.

Это отражается на поставщиках услуг и ритейлерах: более половины пользователей (59%) просто отказываются от доступа к онлайн-сервисам.

Кроме того, 43% людей сообщили, что отказались от покупки, которую они намеревались совершить онлайн, потому что не смогли вспомнить свой пароль.

В результате число людей, решивших оставаться зарегистрированными в учетных записях, выросло на 5-11%.

Но это еще не все плохие новости. FIDO сообщает, что использование многофакторной аутентификации с помощью одноразовых кодов доступа SMS выросло на 1-4%. В то время как использование текстовых сообщений в MFA не лишено недостатков, рост их популярности указывает, что широкая публика становится более осведомленной об альтернативных решениях безопасности.

Далее FIDO отмечает, что Passkey, новый метод аутентификации, представленный Apple прошлым летом, по-видимому, может похвастаться высоким уровнем осведомленности среди пользователей. По данным организации, о технологии знают 39% опрошенных (до 48% среди 18-34-летних).

«Люди воспринимают ввод паролей как мучение и избегают его, когда могут, — комментирует Эндрю Шикиар, исполнительный директор и CMO Альянса. — Поставщики услуг осознают неудобства и проблемы безопасности, связанные с паролями, и предлагают больше способов аутентификации, таких как файлы cookie для сохранения входа в систему и/или устаревшие варианты многофакторной аутентификации вроде одноразовых кодов доступа по SMS».

Хотя отказ от паролей — это хорошо, Шикиар отметил, что еще предстоит проделать большую работу, прежде чем интернет станет безопаснее для всех пользователей.

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«Однако эти попытки обеспечить удобство и безопасность по-прежнему основаны на устаревших и поддающихся подделке технологиях аутентификации, от которых всем нужно отказаться, если мы когда-либо собираемся остановить постоянные утечки данных.

Все организации должны иметь в своих дорожных картах современную, устойчивую к фишингу аутентификацию, будь то с помощью биометрии на устройстве, ключей безопасности FIDO или Passkey».

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