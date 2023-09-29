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Истории

Малоподвижный образ жизни повышает риск развития деменции — исследование

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на состоянии не только нашего тела, но и мозга. Ученые выяснили: человек более подвержен риску развития деменции, если проводит в сидячем положении свыше 10 часов в день. В материале — подробности исследования и советы о том, как снизить этот риск.

Малоподвижный образ жизни повышает риск развития деменции — исследование

В новом исследовании ученые из Университета Южной Калифорнии и других университетов использовали биобанк Великобритании (UK Biobank) — огромное хранилище данных о жизни, здоровье и смерти сотен тысяч британских мужчин и женщин.

В течение недели участники носили специализированные трекеры активности, которые в течение дня поминутно записывали их движения (и их отсутствие). Ученые собрали записи почти 50 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 60 лет, у которых не было деменции, когда они присоединились к исследованию.

Используя алгоритмы ИИ, способные интерпретировать показания трекеров, ученые определили, сколько времени люди проводили в движении и неподвижно, то есть сидели или лежали, но не спали.

Если проводить сидя 10 часов в день, риск заболеваний мозга повышается

В течение следующих семи лет команда отслеживала состояние здоровья участников, обращая внимание на записи о болезнях и смерти, описывающие любой вид деменции. Потом они сравнили образ жизни и здоровье мозга — и обнаружили сильную взаимосвязь.

  • У мужчин и женщин, которые проводили сидя не менее 10 часов в день (так делали многие), риск развития деменции в течение следующих семи лет был на 8% выше, чем если бы это показатель составлял менее 10 часов.
  • Более того, у людей, которое проводили сидя не менее 12 часов в день, риск достигал 63%.

«Время накапливается, когда мы весь день сидим в офисе, затем перед телевизором, в машине и во все других местах», — говорит Дэвид Райхлен, профессор биологических наук и антропологии Университета Южной Калифорнии, который руководил исследованием.

Упражнения не помогут

Удивительно, но физическая активность не приносит особой пользы. Люди, которые занимались спортом, но при этом сидели от 10 часов в день, были так же склонны к деменции, как те, кто почти не тренировался.

Как насчет стоячих столов и перерывов на прогулки?

Прогулки и короткие перерывы тоже давали лишь незначительные улучшения, если при этом люди проводили сидя от 10 часов в день.

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Что касается стоячих столов, по данным трекеров активности не всегда легко определить, в каком положении находится человек — сидит или стоит. Как правило, второе не относится к сидячему образу жизни, но из этого исследования неясно, может ли это снизить риск заболеваний головного мозга.

Как снизить риск?

Лучший способ — стараться меньше сидеть в целом. «В нашем исследовании люди, которые проводили в сидячем положении по 9 с половиной часов в день, не подвергались повышенному риску», — говорит Райхлен.

Если из-за работы вы проводите много времени за компьютером, постарайтесь больше двигаться в течение дня.

  • Ходите по офису, пока разговариваете по телефону.
  • Проводите встречи в формате прогулки.
  • Забирайте обед самостоятельно, а не заказывайте доставку.

Отслеживайте, сколько часов в день вы проводите сидя. Если эта цифра превышает 10 часов, то старайтесь больше двигаться, советует Райхлен.

Исследование является ассоциативным и не может доказать, что малоподвижный образ жизни приводит к когнитивным нарушениям. Также неясно, как именно связаны эти два фактора.

По словам Райхлена, команда предположила, что сидение влияет на мозговой кровоток, из-за чего в мозг поступает меньше кислорода. Кроме того, проводя много времени сидя, особенно перед экраном, мы часто перекусываем и иным образом плохо питаемся, что может повлиять на долгосрочное здоровье мозга.

Но есть и хорошие новости: ситуацию можно исправить. «Меньше сидите, больше двигайтесь», — советует Райхлен.

Источник.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

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