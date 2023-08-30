Только для избранных. Как консультанты помогают попасть в женские сообщества в американских колледжах

Чтобы попасть в них, требуется пройти строгий отбор, и вокруг возникла целая индустрия. За $2 тысячи эксперт поможет выбрать «правильный» наряд, проведет аудит социальных сетей и даже «побудет психотерапевтом».

Братства и сестринства в американских колледжах – намного больше, чем кружки по интересам и постоянные вечеринки. Это элитные сообщества с правилами и ритуалами, где можно завести ценные знакомства (например, в них состояли Камала Харрис, Дженнифер Гарнер и Люси Лью).

Мне нужно больше друзей. Точнее, мне нужно больше фото в социальных сетях, где я бы позировала с друзьями. Такую рекомендацию дает мне Лори Стефанелли — консультант, которая помогает девушкам попасть в самые первоклассные женские сообщества США.

«Если в вашем профиле только вы, то, похоже, у вас нет друзей», — прямо говорит она.

Хотя в реальной жизни я скучная женщина 28 лет, которая не спешит никуда, кроме как домой на диван, я попросила Стефанелли дать мне совет, как если бы я была первокурсницей, желающей пройти отбор.

Для Стефанелли это самое загруженное время года, когда тысячи студентов колледжей по всей территории США пытаются вступить в братства и сестринства. Эти дома, которыми управляют не колледжи, а студенческие организации, впускают счастливчиков-первокурсников в мир специального жилья, элитных вечеринок и возможностей для нетворкинга.

Но попасть туда непросто: девушки должны проявить себя во время серии мероприятий и групповых интервью с нынешними участницами. В последние годы конкуренция стала настолько высокой, что консультанты вроде Стефанелли начали брать плату за помощь.

Многие из ее клиенток хотят присоединиться как таким сообществам, как ΧΩ (Хи Омега / Chi Omega) и ΚΚΘ (Каппа Альфа Тета / Kappa Alpha Theta), два крупнейших и известнейших сестринства, среди выпускниц которых были Мелинда Гейтс, Элизабет Уоррен и прочие известные американки.

Попасть в эти дома — значит стать частью таинственного и драматичного мира, полного правил и требований.

Едва студентки успевают заселиться в общежитие, их ждет насыщенная неделя мероприятий, которые устраивают сестринства. Процесс напоминает экспресс-свидания: им нужно познакомиться с как можно большим количеством «сестер», чтобы произвести впечатление и перейти на следующий этап отбора. Кульминацией становится вечеринка, на которой девушки узнают, заслужили ли они приглашение в одно из сообществ.

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Услуги Стефанелли стоят недешево: как она недавно рассказала The Wall Street Journal, ее гонорар может составить $2 тысячи. Но при этом она готова работать на общественных началах для сотрудников экстренных служб и военнослужащих.

Что можно получить, отдав такую сумму? Результаты. «Я ожидаю, что все мои девочки в этом году попадут в сестринство», — говорит она.

В прошлом году у нее было 13 клиенток, и приглашения получили все, кроме одной, которая в процессе решила, что предпочтет уйти.

Стефанелли стала экспертом благодаря своему жизненному опыту. Она окончила Техасский университет в Эль-Пасо в 1996 году (где состояла в Хи Омега), и в 2010-х годах начала неофициально консультировать родственников и друзей. Ее бизнес под названием Greek Chic был официально запущен в 2013 году.

Очень быстро это превратилось в целую индустрию: быстрый поиск в Google позволяет найти полдюжины похожих предложений.

Стефанелли говорит со мной с энтузиазмом менеджера по персоналу, сообщающего сотрудникам, что в конференц-зале есть бесплатная пицца. Она признается, что ей приходится «быть психотерапевтом» для девочек: «если им не с кем поговорить, им может быть трудно по-настоящему увидеть полную картину».

Чтобы наилучшим образом подготовить клиенток, Стефанелли просматривает их социальные сети, предлагая исправления там, где считает нужным. Известно, что участницы сообществ следят за потенциальными новыми членами онлайн, чтобы составить о них мнение.

«Социальные сети — это способ изучить вас и понять, какое у вас настроение. Вы собираете пазлы субботним вечером или выкладываете фото, на которых идете в кино с друзьями, а после заходите выпить коктейлей?». Последнее, очевидно, предпочтительнее.

Кстати, это еще не все, что касается политики социальных сетей: Стефанелли просит клиенток удалять любые видеоролики из TikTok, где они подпевают песням, в текстах которых есть какие-либо оскорбительные выражения.

«Фотографии в бикини» — спорная тема: иметь одну или две таких фотографии вполне уместно, но они должны казаться игривыми и забавными, а не сексуальными или задумчивыми.

Я уже начинаю чувствовать, что это, возможно, не для меня. Лично для меня собирать пазлы в одиночестве субботним вечером чрезвычайно здорово. Когда мы скрываем свою индивидуальность, это редко заканчивается хорошо, и обычно это заставляет нас чувствовать себя еще более одинокими.

Я спрашиваю Стефанелли, приходится ли ей когда-нибудь говорить клиенткам, что они не созданы для сестринства.

«Нет, никогда, — немедленно отвечает она. — Мне неприятно это говорить, но набор в женское общество — это игра, и вы должны играть по правилам. Если я увижу девушку, планирующую надеть на вечеринку неподходящее платье, я скажу, что видела в Instagram* ее фотографию в другом наряде, и предложу его. Просто потому, что я хочу, чтобы она чувствовала себя как можно лучше».

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Выживете ли вы в американской бизнес-среде?

Стефанелли говорит, что она просто помогает девушкам создать свой бренд. Она вспоминает, как мать позвонила ей вскоре после окончания набора, расстроенная тем, что ее дочь не получила ни одного предложения. Проблема, по ее мнению, заключалась в TikTok: девушка опубликовала видео, в котором плакала из-за недавнего расставания.

«Пришлось сказать ей, что это кринж. Один ролик — это нормально, но несколько подряд? Ты действительно хочешь быть известной как девушка, которая плачет из-за парня в TikTok?», — рассказывает Стефанелли.

Может, ее консультации похожи преображения из кинофильмов, где за одну ночь простушек превращают в сногсшибательных красавиц, просто выпрямляя им волосы и меняя очки на линзы?

И снова нет. «Это не "Дьявол носит Prada", — говорит она. — Если у тебя фиолетовые волосы и тебе это нравится, отлично. Может быть, я предложу по-другому их уложить. Моя работа состоит не в том, чтобы изменить тебя, а в том, чтобы сгладить углы».

«Не каждая девушка, с которой я помогаю, будет худышкой, похожей на куклу Барби, со светлыми волосами и блестящими белыми зубами. Я помогала полным девушкам, девушкам из разных социально-экономических слоев, а также студенткам в первом поколении».

Недавно она работала с близнецами из Пакистана, которые планировали поступить в Калифорнийский университет в Беркли: «Мне пришлось объяснять им каждую деталь, даже то, что я, как американка, считаю само собой разумеющимся, потому что они действительно не понимали, как это работает. Они были очень прилежны и все время делали заметки».

Одна из девушек попала в Альфа Хи Омега, а другая отказалась от участия в отборе, решив, что это не для нее.

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Сторонники сестринств говорят, что для девушек это шанс проявить свои лучшие качества. Критики указывают на наиболее проблемные элементы жизни внутри сообществ: кастовость, изоляцию, дедовщину и откровенный расизм.

Два года назад студенческая газета The Crimson White обнаружила, что в женских клубах по-прежнему преобладают белые, и только из 1,39% принятых были темнокожими. Чтобы попасть в самый престижный дом, нужно выглядеть определенным образом, что часто означает соответствие очень узким стандартам красоты.

Стефанелли настаивает на том, что женские сообщества «эволюционировали с течением времени» и постепенно становятся все более инклюзивными. С ней согласны не все.

Одри Атьенца, другой консультант и студентка Техасского университета, которая стала соучредительницей женского общества Sister Rush Guide, гораздо менее цинично относится к этому процессу. В отличие от Стефанелли, Атьенца еще учится.

Она проходила отбор в 2020 году, когда из-за пандемии мероприятия проводились онлайн. Вступив в сестринство, Атьенца стала публиковать в TikTok советы для потенциальных новых членов. Этим летом она решила монетизировать свое хобби, собрав всю информацию в онлайн-курс стоимостью $199.

Значительное внимание в нем уделяется персональному брендингу.

В одном видео она вместе с подругами демонстрирует 30 нарядов, объясняя, почему одни подходят для отбора, а другие — нет.

Платья макси: определенно нет, слишком непрактичные, и в них сложно бегать по кампусу. То же самое касается ковбойских сапог. Шелковые шнурки: определенно да, говорит Атьенца, ведь они могут украсить скучные кроссовки. Глубокие вырезы, платья мини и корсеты — слишком сексуально. Цветочные принты, свободные рукава и свободные юбки — то, что надо.

«Зайдя в TikTok и увидев отрепетированные танцы и идеально спланированные наряды, легко решить, что все это очень фальшиво. Но я хочу убедиться, что девушки найдут сообщество и дом, которые примут их такими, какие они есть. Со стороны сестринства выглядят очень пафосно, но за закрытыми дверями у нас очень искренние беседы и дружеские отношения» — говорит Атьенца.

Хочется верить, что консультанты правы, и жизнь в сообществах действительно становится более инклюзивной. Но ведь работа Стефанелии и прочих как раз заключается в том, чтобы научить девочек соблюдать статус-кво. Если бы ситуация действительно менялась, не было бы необходимости в консультантах: молодые женщины смогли бы приходить на отбор такими, какие они есть на самом деле.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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