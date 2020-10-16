«Тинькофф» и «Яндекс» отменили сделку: реакция в соцсетях
«Тинькофф» и «Яндекс» прекратили переговоры о возможной покупке банковской группы «Яндексом». Rusbase решил собрать мнения пользователей в соцсетях: некоторые сожалеют об отмене сделки, кто-то, наоборот, радуется, что слияния не произойдет.
Отмену сделки в соцсетях обсуждают так же активно, как и договоренность о ней месяцем раньше.
Некоторые пользователи хвалят себя за то, что сохранили деньги и не покупали акции компаний:
Кто-то считает, что «Тинькофф» в любом случае вынужден будет искать покупателя:
Очень жаль, что сделка Тинькофф с Яндекс сорвалась. Тинькофф будет продаваться кому-либо в любом случае, и лучше это был бы Яндекс, чем какой-нибудь мерзкий ВТБ https://t.co/eYkjPsWvrx— пакет Яровой (@gorynych00) October 16, 2020
Некоторые вспомнили неудачный пост «Рокетбанка» в Twitter, когда на новость о возможной покупке «Тинькофф» банк отреагировал вопросом «Почему не нас?»:
тинькофф и яндекс не договорились— боль левіяфана (@lindeskun) October 16, 2020
рокетбанк: pic.twitter.com/RGcD1acTE3
Есть и те, кто радуется отмене сделке между компаниями:
Кто-то даже спросил мнение «Алисы»:
после этого заявления $ рухнул, Яндекс упал, Тинькофф отжался— maslov nikolai (@maslov1958) October 16, 2020
#яндекс #тинькофф pic.twitter.com/bYUR8ZCn3L— Vladimir Kapustin (@KapustinVA) October 16, 2020
Не будет сделки Яндекс Тинькофф pic.twitter.com/pOBzzbvdZx— граф генри (@_genry) October 16, 2020
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