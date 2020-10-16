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Истории

«Тинькофф» и «Яндекс» отменили сделку: реакция в соцсетях

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Тинькофф» и «Яндекс» прекратили переговоры о возможной покупке банковской группы «Яндексом». Rusbase решил собрать мнения пользователей в соцсетях: некоторые сожалеют об отмене сделки, кто-то, наоборот, радуется, что слияния не произойдет.

«Тинькофф» и «Яндекс» отменили сделку: реакция в соцсетях

Отмену сделки в соцсетях обсуждают так же активно, как и договоренность о ней месяцем раньше.

Некоторые пользователи хвалят себя за то, что сохранили деньги и не покупали акции компаний:

Кто-то считает, что «Тинькофф» в любом случае вынужден будет искать покупателя:

Некоторые вспомнили неудачный пост «Рокетбанка» в Twitter, когда на новость о возможной покупке «Тинькофф» банк отреагировал вопросом «Почему не нас?»:

Есть и те, кто радуется отмене сделке между компаниями:

Кто-то даже спросил мнение «Алисы»:

Большинство же просто шутит в соцсетях, иногда даже упоминая отмену сделку в контексте других событиях:
Фото на обложке: ANGHI/ Shutterstock

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