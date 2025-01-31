Увольнение сотрудника в связи с его смертью

В статье узнаете, как происходит увольнение умершего сотрудника, что для этого нужно сделать работодателю, как оформить такое увольнение документально и кому выплачивать деньги.

Согласно действующему законодательству, увольнение в связи со смертью работника не только считается формальностью, но и требует выполнения определённых юридических процедур. Работодателю нужно знать, как уволить сотрудника, если он умер, чтобы избежать ошибок в кадровом учете.

Увольнение в связи со смертью работника пошагово

Правоотношения между работниками и работодателями, как правило, заканчиваются по инициативе одной из сторон или в результате взаимного соглашения. Тем не менее существуют ситуации, когда трудовой договор нужно расторгнуть по причинам, независимым от воли участников.

Одним из таких обстоятельств считается смерть сотрудника, что регламентируется пунктом 6 части 1 статьи 83 ТК РФ.

Увольнение на основании этого пункта представляет собой обязательную процедуру, которая отличается от стандартных процессов увольнения и может создать определённые сложности как в оформлении документов, так и в расчёте окончательных выплат.

Нужно следовать определенному алгоритму, чтобы избежать возможных претензий со стороны родственников, а также проверяющих органов, таких как Государственная инспекция труда (ГИТ) и другие контролирующие инстанции.

Важно чётко следовать законодательным требованиям, чтобы процесс увольнения прошёл без проблем и соответствовал всем правовым нормам:

Получить документы, которые свидетельствуют о смерти. Издать приказ об увольнении. Уведомить Социальный фонд о смерти сотрудника. Внести данные в трудовую книжку умершего. Передать документы, которые остались на руках у умершего сотрудника. Выплатить все причитающиеся за сотрудника суммы.

Получение работодателем документов о смерти сотрудника

Важно соблюдать порядок оформления документов при решении вопроса, как уволить умершего сотрудника.

Чтобы прекратить трудовой договор, нужны 2 официальных документа:

Свидетельство о смерти.

Решение суда об объявлении лица умершим.

Стоит подчеркнуть, что до момента предоставления одного из вышеуказанных документов работодатель не обладает юридическим основанием завершать трудовые отношения с сотрудником.

Такой порядок помогает избежать возможных правовых споров с родственниками умершего, а также исключить риски претензий со стороны контролирующих органов.

Издание приказа

При увольнении умершего работника работодателю важно корректно оформить все документы, чтобы избежать юридических ошибок.

Основанием для увольнения в связи со смертью работника является статья 83 ТК РФ, которая устанавливает прекращение трудового договора при наступлении смерти сотрудника.

Процедура предусматривает:

Первым и обязательным этапом для работодателя становится получение заверенной копии свидетельства о смерти. В приказе об увольнении обязательно указывается дата увольнения в связи со смертью работника и основание прекращения трудового договора. В приказе обязательно фиксируется причина прекращения трудовых отношений.

Подпись родственников на приказе не требуется. Поле для ознакомления с приказом фактически останется пустым.

Некоторые работодатели дополнительно указывают запись: «Довести до сведения работника невозможно», чтобы подчеркнуть обстоятельства. Для завершения процедуры увольнения в связи со смертью работника приказ регистрируется в журнале кадровых документов.

Передача информации в Социальный фонд России (СФР)

Как и при других основаниях для увольнения, нужно уведомить фонд, предоставив отчетность.

Для оформления этого случая используется форма ЕФС-1. При заполнении этого документа требуется указать сведения, предусмотренные Подразделами 1 и 1.1 Раздела 1.

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Если организация использует специальное ПО для сдачи отчетности, такое как система «Экстерн», следует внимательно ознакомиться с предоставляемыми инструкциями. Это значительно упростит процесс и снизит вероятность ошибок при заполнении необходимых форм.

Оформление в трудовой книжке скончавшегося работника

Запись об увольнении имеет существенное значение, в том числе и основание увольнения в связи со смертью работника, поскольку от этого зависит обеспечение законных трудовых прав работника, а также его социальных гарантий.

Сведения о расторжении трудового договора указываются так:

Графа 1 — указывается порядковый номер записи. Он должен следовать за предыдущей записью, чтобы соблюдалась хронология событий.

— указывается порядковый номер записи. Он должен следовать за предыдущей записью, чтобы соблюдалась хронология событий. Графа 2 — проставляется дата прекращения трудового договора. Если увольнение связано со смертью сотрудника, то в этой графе фиксируется дата смерти. Точная дата имеет принципиальное значение, так как она служит основой для дальнейших расчетов и записей.

— проставляется дата прекращения трудового договора. Если увольнение связано со смертью сотрудника, то в этой графе фиксируется дата смерти. Точная дата имеет принципиальное значение, так как она служит основой для дальнейших расчетов и записей. Графа 3 — записывается причина расторжения договора.

— записывается причина расторжения договора. Графа 4 — отражается информация о приказе, которая подтверждает факт увольнения.

Передача документов родственникам

Передать документы можно:

Лично.

В случае обращения члена семьи с предоставлением свидетельства о смерти трудовая книжка передается ему лично. Такой подход позволяет убедиться, что документ попал в руки уполномоченного лица, что сводит к минимуму вероятность возникновения спорных ситуаций.

По почте.

В случае если член семьи предпочитает получить документ почтовым путем, требуется письменное заявление о желаемом способе получения. Это должно быть сделано для дополнительной защиты прав обеих сторон. Если в организацию обратились несколько родственников, предпочтение отдается тому, кто первым посчитал необходимым подать запрос.

Выплаты членам семьи

Родственники покойного имеют право на все деньги, которые он не успел получить. Это включает:

зарплату за отработанное время,

компенсацию за неиспользованный отпуск,

прочие выплаты согласно трудовому договору или внутренним актам компании.

Срок обращения за выплатами законодательством не ограничен. Это означает, что родственники могут обратиться за причитающимися средствами в любое время после смерти сотрудника. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется подготовить все необходимые документы заранее и подать заявление в кратчайшие сроки.

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Помимо задолженности по заработной плате, родственники могут претендовать на дополнительные выплаты, если они предусмотрены внутренними документами компании.

Например, в некоторых компаниях установлена материальная помощь, которая может предоставляться в случае потери кормильца или других сложных жизненных обстоятельств. Такие выплаты зависят от политики работодателя и закреплены в локальных нормативных актах.

Стоит учитывать, что можно получить пособие на погребение. Это фиксированная сумма, установленная законодательством, которая частично возмещает расходы, связанные с организацией похорон.

Чтобы оформить пособие, необходимо предоставить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о понесённых затратах. Эта мера помогает снизить финансовую нагрузку на близких умершего.

Знание того, как правильно уволить умершего сотрудника, позволит работодателю избежать юридических рисков и спорных ситуаций. Особое внимание следует уделить тому, чтобы процесс увольнения не создавал дополнительных трудностей для родственников умершего.

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