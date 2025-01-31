Увольнение сотрудника в связи с его смертью
Согласно действующему законодательству, увольнение в связи со смертью работника не только считается формальностью, но и требует выполнения определённых юридических процедур. Работодателю нужно знать, как уволить сотрудника, если он умер, чтобы избежать ошибок в кадровом учете.
В статье узнаете, как происходит увольнение умершего сотрудника, что для этого нужно сделать работодателю, как оформить такое увольнение документально и кому выплачивать деньги.
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Содержание
Увольнение в связи со смертью работника пошагово
Правоотношения между работниками и работодателями, как правило, заканчиваются по инициативе одной из сторон или в результате взаимного соглашения. Тем не менее существуют ситуации, когда трудовой договор нужно расторгнуть по причинам, независимым от воли участников.
Одним из таких обстоятельств считается смерть сотрудника, что регламентируется пунктом 6 части 1 статьи 83 ТК РФ.
Увольнение на основании этого пункта представляет собой обязательную процедуру, которая отличается от стандартных процессов увольнения и может создать определённые сложности как в оформлении документов, так и в расчёте окончательных выплат.
Нужно следовать определенному алгоритму, чтобы избежать возможных претензий со стороны родственников, а также проверяющих органов, таких как Государственная инспекция труда (ГИТ) и другие контролирующие инстанции.
Важно чётко следовать законодательным требованиям, чтобы процесс увольнения прошёл без проблем и соответствовал всем правовым нормам:
- Получить документы, которые свидетельствуют о смерти.
- Издать приказ об увольнении.
- Уведомить Социальный фонд о смерти сотрудника.
- Внести данные в трудовую книжку умершего.
- Передать документы, которые остались на руках у умершего сотрудника.
- Выплатить все причитающиеся за сотрудника суммы.
Получение работодателем документов о смерти сотрудника
Важно соблюдать порядок оформления документов при решении вопроса, как уволить умершего сотрудника.
Чтобы прекратить трудовой договор, нужны 2 официальных документа:
- Свидетельство о смерти.
- Решение суда об объявлении лица умершим.
Стоит подчеркнуть, что до момента предоставления одного из вышеуказанных документов работодатель не обладает юридическим основанием завершать трудовые отношения с сотрудником.
Такой порядок помогает избежать возможных правовых споров с родственниками умершего, а также исключить риски претензий со стороны контролирующих органов.
Издание приказа
При увольнении умершего работника работодателю важно корректно оформить все документы, чтобы избежать юридических ошибок.
Основанием для увольнения в связи со смертью работника является статья 83 ТК РФ, которая устанавливает прекращение трудового договора при наступлении смерти сотрудника.
Процедура предусматривает:
- Первым и обязательным этапом для работодателя становится получение заверенной копии свидетельства о смерти.
- В приказе об увольнении обязательно указывается дата увольнения в связи со смертью работника и основание прекращения трудового договора.
- В приказе обязательно фиксируется причина прекращения трудовых отношений.
Подпись родственников на приказе не требуется. Поле для ознакомления с приказом фактически останется пустым.
Некоторые работодатели дополнительно указывают запись: «Довести до сведения работника невозможно», чтобы подчеркнуть обстоятельства. Для завершения процедуры увольнения в связи со смертью работника приказ регистрируется в журнале кадровых документов.
Передача информации в Социальный фонд России (СФР)
Как и при других основаниях для увольнения, нужно уведомить фонд, предоставив отчетность.
Для оформления этого случая используется форма ЕФС-1. При заполнении этого документа требуется указать сведения, предусмотренные Подразделами 1 и 1.1 Раздела 1.
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Если организация использует специальное ПО для сдачи отчетности, такое как система «Экстерн», следует внимательно ознакомиться с предоставляемыми инструкциями. Это значительно упростит процесс и снизит вероятность ошибок при заполнении необходимых форм.
Оформление в трудовой книжке скончавшегося работника
Запись об увольнении имеет существенное значение, в том числе и основание увольнения в связи со смертью работника, поскольку от этого зависит обеспечение законных трудовых прав работника, а также его социальных гарантий.
Сведения о расторжении трудового договора указываются так:
- Графа 1 — указывается порядковый номер записи. Он должен следовать за предыдущей записью, чтобы соблюдалась хронология событий.
- Графа 2 — проставляется дата прекращения трудового договора. Если увольнение связано со смертью сотрудника, то в этой графе фиксируется дата смерти. Точная дата имеет принципиальное значение, так как она служит основой для дальнейших расчетов и записей.
- Графа 3 — записывается причина расторжения договора.
- Графа 4 — отражается информация о приказе, которая подтверждает факт увольнения.
Передача документов родственникам
Передать документы можно:
- Лично.
В случае обращения члена семьи с предоставлением свидетельства о смерти трудовая книжка передается ему лично. Такой подход позволяет убедиться, что документ попал в руки уполномоченного лица, что сводит к минимуму вероятность возникновения спорных ситуаций.
- По почте.
В случае если член семьи предпочитает получить документ почтовым путем, требуется письменное заявление о желаемом способе получения. Это должно быть сделано для дополнительной защиты прав обеих сторон. Если в организацию обратились несколько родственников, предпочтение отдается тому, кто первым посчитал необходимым подать запрос.
Выплаты членам семьи
Родственники покойного имеют право на все деньги, которые он не успел получить. Это включает:
- зарплату за отработанное время,
- компенсацию за неиспользованный отпуск,
- прочие выплаты согласно трудовому договору или внутренним актам компании.
Срок обращения за выплатами законодательством не ограничен. Это означает, что родственники могут обратиться за причитающимися средствами в любое время после смерти сотрудника. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется подготовить все необходимые документы заранее и подать заявление в кратчайшие сроки.
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Помимо задолженности по заработной плате, родственники могут претендовать на дополнительные выплаты, если они предусмотрены внутренними документами компании.
Например, в некоторых компаниях установлена материальная помощь, которая может предоставляться в случае потери кормильца или других сложных жизненных обстоятельств. Такие выплаты зависят от политики работодателя и закреплены в локальных нормативных актах.
Стоит учитывать, что можно получить пособие на погребение. Это фиксированная сумма, установленная законодательством, которая частично возмещает расходы, связанные с организацией похорон.
Чтобы оформить пособие, необходимо предоставить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о понесённых затратах. Эта мера помогает снизить финансовую нагрузку на близких умершего.
Знание того, как правильно уволить умершего сотрудника, позволит работодателю избежать юридических рисков и спорных ситуаций. Особое внимание следует уделить тому, чтобы процесс увольнения не создавал дополнительных трудностей для родственников умершего.
Фото на обложке: Freepik
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