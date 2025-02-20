Можно ли оставлять зарядку в розетке: мифы, риски и советы по безопасности

При отъезде на длительный срок принято отключать все электроприборы и обязательно вынимать вилки из розеток. Но когда жильцы уходят на несколько часов, о правилах безопасности часто не задумываются. А зарядники для телефонов иногда не обесточивают годами. Насколько опасно оставлять в розетке адаптеры? Узнаете в этой статье.

Что происходит с оставленным в розетке адаптером

Зарядка в розетке подключена к системе электричества. Если в устройстве нет защитного механизма, отключающего питание, оно продолжает функционировать:

преобразовывать переменное напряжение в постоянное;

регулировать силу тока;

потреблять электроэнергию.

Особенно опасно оставлять включенным зарядник, если он работает нестабильно. Дефекты не всегда можно определить по внешнему виду. Чаще всего никаких повреждений на корпусе нет.

Признаки износа:

При зарядке слышны непонятные звуки: потрескивание, щелчки, шум. Корпус сильно нагревается и очень медленно охлаждается при отключении телефона. Расшатались штыри. Через несколько часов после того, как вилку вставили в розетку, появляется запах горелой пластмассы. Даже при работе вхолостую адаптер остается теплым.

Однако нужно учитывать, что проблема может быть в проводке, разъеме или проводе, через который подключается телефон.

Сначала стоит попробовать включить адаптер в другую розетку. Если гаджет все равно не заряжается, надо сменить провод, соединяющий его с зарядным. Ничего не получается, значит, пора приобретать новое устройство для заправки гаджетов.

Неисправное ЗУ нужно извлекать осторожно:

сначала насухо вытереть руки,

взять аккуратно за корпус,

вытянуть плавно, без рывков.

Ускоряет износ зарядника работа в холостом режиме. В среднем качественный адаптер рассчитан на 6-7 лет использования. Если его не вынимать из розетки, то придется его менять через 4-5 лет. Оригинальное устройство стоит дорого, да и достать его не так просто — скорее всего, придется заказывать через маркетплейс.

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Универсальный прибор, адаптированный под общее соединение, приходит в негодность раньше, особенно если его используют для нескольких гаджетов разных марок и видов (например, для телефонов, смартфонов, фонарей, электронных часов). Такое устройство может выйти из строя через 1-3 года. И если сломается при подключении, может повредить аккумулятор телефона.

Но есть и более важная причина, объясняющая, почему не следует оставлять зарядку в розетке, особенно когда она сильно нагревается при работе. Повышается риск короткого замыкания, которое может спровоцировать пожар.

Сколько электричества потребляет зарядное устройство вхолостую

Все электроприборы, оставленные в розетке, даже в нерабочем состоянии расходуют электроэнергию. Адаптеры не исключение.

Многие компании, выпускающие электронику, разработали конструкцию для зарядников, снижающую энергопотребление. Как только телефон отключают, устройство «засыпает». Чтобы его активировать при повторном включении, достаточно нажать кнопку на корпусе. Модели с блокировкой выпускают:

Belkin,

Samsung,

Xiaomi.

Эти же фирмы установили защиту от перегрева и перегрузки.

В недорогих адаптерах тоже стоит ограничитель. Вхолостую они потребляют до 1 Вт.

В среднем при замерах выяснили, что:

при минимальном переменном токе универсальный адаптер расходует 0,06 мА;

при максимальном — 0,33 мА.

Даже если бы в течение года в квартире находилась зарядка телефона в розетке под максимальной нагрузкой, то пользователю пришлось бы заплатить за 0,3 кВт*ч. То есть столько же, сколько за 10-минутную работу бытового фена.

В среднем тарифы в России варьируются от 1,42 до 7,88 руб./кВт*ч. Таким образом, даже оставляя несколько зарядок в розетках, потратите не так много денег.

Таблица поможет сравнить, как возрастают энергозатраты, если не отключать более мощные бытовые электроприборы:

Название кВт*ч Стационарный телефон 28,9 LCD-монитор 28,5 Принтер лазерный 113,1 Ноутбук 144,3

Может ли адаптер сломаться и загореться в розетке

Полностью риск воспламенения исключать нельзя. Причины, которые могут вызвать опасную ситуацию даже при использовании качественных зарядных:

Перегрузка электросети. Ситуация часто возникает, когда несколько электроприборов подключены через 1 удлинитель, двойник или тройник; при неправильном распределении нагрузки, отсутствии автоматов защиты. Неисправность розетки. Если она расшатана, сделана из дешевой пластмассы, нагревающейся во время работы. Вилка прилегает неплотно. Не до конца входит в отверстия или, наоборот, зубцы в месте соединения корпуса частично выступают. Нарушение целостности проводки, износ соединений или изоляции. О подобной проблеме пользователь может даже не догадываться. Скрытые дефекты зарядника, появившиеся при эксплуатации. От падений могли ослабнуть соединения, сдвинуться с положенного места клеммы, провалиться зубцы в разъеме фиксатора. При ударах часто ломается контроллер питания. Высокая влажность в помещении. На металлических частях образуется коррозия, соединения нарушаются, износ устройства ускоряется. Атмосферные явления. Во время грозы молния может ударить в молниеотвод дома, что вызовет перепад напряжения. Более опасно при грозе оставлять зарядники в бытовых удлинителях, без функции автоматического отключения.

Причинами повреждений зарядников могут стать игры маленьких детей или любопытство домашних животных. Высока вероятность, что после «изучения» электроприбора произойдет повреждение шнура или соединения, что повысит риск появления короткого замыкания после включения.

Более опасная ситуация сложится, если ребенок или домашний питомец заинтересуется устройством, работающим вхолостую. На выходе разъема сила тока 5 ампер, напряжение — 5 вольт. Если взяться за «блестящую железку» рукой или прикусить провод, «дернет током».

Электричество до 40 В не вызывает опасных электротравм у здоровых взрослых, но у детей возможно развитие аритмии, временная остановка дыхания, расстройство сознания.

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Тем, кто забывает отключать зарядку телефона, лучше приобрести сетевой фильтр — удлинитель со встроенным переключателем и блоком защиты. Устройство надежно защищает подключенные к нему бытовые приборы от помех и перепадов напряжения.

Что будет, если вилку никогда не вынимать из розетки

Иногда зарядник не отключают из-за вилки. Слишком туго она входит в розетку, и если постоянно дергать, прилагая усилия, она может расшататься.

Но и оставлять подключенной ее тоже нельзя. Кроме уже упомянутых причин, могут возникнуть и другие.

В дорогих качественных устройствах для изготовления штырей используют сочетание пластика с высокими изоляционными свойствами и латунь с нержавеющим покрытием. В микрозазоры между отдельными частями, а также в гнезда розетки может набиваться пыль. При перепадах напряжения появляется высокий риск воспламенения.

В случае, когда вилку решили не трогать, так как без приложения усилий ее ни вставить, ни вынуть нельзя, при перепадах напряжения может возникнуть другая проблема — вилка склеится с розеткой, «прикипит». В этом случае пользоваться зарядником уже нельзя.

Он будет работать нестабильно и может испортить телефон. Чтобы вытянуть вилку, придется обесточить помещение, в котором находится розетка — отключить автомат или выкрутить пробку. А если нет возможности извлекать штепсель из сети после окончания работы, лучше приобрести дорогой зарядник с изоляцией из натурального каучука.

Даже самое современное ЗУ, гибрид телефонной зарядки и бытовой розетки, вмонтированное в стену, может выйти из строя при повреждении, неправильной эксплуатации или из-за перепада напряжения. И если в нем находится зарядник, может произойти возгорание.

Не создают угрозы короткого замыкания и не повышают счета за электропотребление только следующие бытовые электроприборы:

холодильник и морозильник;

Wi-Fi роутер (маршрутизатор);

камеры слежения, датчики, сигнализация, приборы, поддерживающие жизнедеятельность «умного» дома;

микроволновые печи с таймером;

цифровые часы-будильники.

ЗУ телефонов в этот список не входят. Даже при работе в холостом режиме они потребляют электричество, нагреваются и изнашиваются. А при появлении дефектов повышается риск короткого замыкания.

Фото на обложке: Claudia Dobrescu / 500px / Getty Images