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Сокращение парка SSJ-100 в пять раз, МСП стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам: главное 10 мая

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

К лету 2023 года ноутбуку в России могут существенно подешеветь, время ожидания импортных автозапчастей выросло до полугода, 63% МСП стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще и другие события 10 мая.

Сокращение парка SSJ-100 в пять раз, МСП стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам: главное 10 мая

Бизнес

  • К лету 2023 года ноутбуку в России могут существенно подешеветь — до 15%. Прогнозируемое падение цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним.
  • В 2023 году 63% малых и средних предприятий (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. При этом два года назад это практиковали меньше половины компаний, пишут «Известия».
  • Российские дистрибуторы вынуждены переключаться на новые каналы поставок бытовой техники из-за решения казахского правительства ужесточить таможенный контроль. Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров может увеличиться на 10–12%, сообщает «Ъ».

Сервисы и технологии

  • Иностранные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов вновь налаживают оплату по российским картам. Отечественный «пластик» начали принимать в Trip.сom, узнали IZ.

Транспорт

  • В России время ожидания импортных запчастей выросло от 60 дней до полугода. Проблема коснулась электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии.
  • Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, узнал «Ъ». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей.

Фото на обложке: ZayacSK / Shutterstock

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