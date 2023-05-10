Сокращение парка SSJ-100 в пять раз, МСП стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам: главное 10 мая

Карина Пардаева
К лету 2023 года ноутбуку в России могут существенно подешеветь, время ожидания импортных автозапчастей выросло до полугода, 63% МСП стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще и другие события 10 мая.
Сокращение парка SSJ-100 в пять раз, МСП стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам: главное 10 маяКарина Пардаева
Бизнес
- К лету 2023 года ноутбуку в России могут существенно подешеветь — до 15%. Прогнозируемое падение цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним.
- В 2023 году 63% малых и средних предприятий (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. При этом два года назад это практиковали меньше половины компаний, пишут «Известия».
- Российские дистрибуторы вынуждены переключаться на новые каналы поставок бытовой техники из-за решения казахского правительства ужесточить таможенный контроль. Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров может увеличиться на 10–12%, сообщает «Ъ».
Сервисы и технологии
- Иностранные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов вновь налаживают оплату по российским картам. Отечественный «пластик» начали принимать в Trip.сom, узнали IZ.
Транспорт
- В России время ожидания импортных запчастей выросло от 60 дней до полугода. Проблема коснулась электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии.
- Производитель прогнозирует сокращение парка SSJ-100 в пять раз к 2030 году, узнал «Ъ». Это связано с обслуживанием горячей части установленных на самолете иностранных двигателей.
Фото на обложке: ZayacSK /
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