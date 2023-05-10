К лету 2023 года ноутбуку в России могут существенно подешеветь, время ожидания импортных автозапчастей выросло до полугода, 63% МСП стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще и другие события 10 мая.

Сокращение парка SSJ-100 в пять раз, МСП стали чаще индексировать зарплаты сотрудникам: главное 10 мая