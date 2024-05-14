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«К-Плюс» привлек 10 млн рублей, НСПК хотят включить в антиотмывочное регулирование: главное 14 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российский стартап «К-Плюс» привлек 10 млн рублей, Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование, Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе кода Chromium и другие события

«К-Плюс» привлек 10 млн рублей, НСПК хотят включить в антиотмывочное регулирование: главное 14 мая

Инвестиции

  • Российский DeepTech-стартап «К-Плюс» привлек 10 млн рублей. Оценка компании составила 100 млн рублей. Компания является обладателем первого в мире патента на производство калий-ионного аккумулятора.

Финансы

  • Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование. Таким образом у оператора обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП. 
  • Банк России выявил нарушения в работе брокеров при исполнении требований по предотвращению конфликта интересов на IPO. 

Сервисы и технологии

  • Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе кода Chromium, который применяется в большинстве подобных продуктов. Сейчас в системе используются технологии Firefox, который хуже справляется с работой веб-приложений. Эксперты оценивают затраты на разработку браузера на базе Chromium в 15–20 млн рублей, пишет «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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