«К-Плюс» привлек 10 млн рублей, НСПК хотят включить в антиотмывочное регулирование: главное 14 мая

Карина Пардаева
Российский стартап «К-Плюс» привлек 10 млн рублей, Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование, Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе кода Chromium и другие события
«К-Плюс» привлек 10 млн рублей, НСПК хотят включить в антиотмывочное регулирование: главное 14 маяАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Российский DeepTech-стартап «К-Плюс» привлек 10 млн рублей. Оценка компании составила 100 млн рублей. Компания является обладателем первого в мире патента на производство калий-ионного аккумулятора.
Финансы
- Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование. Таким образом у оператора обяжут предоставлять данные по операциям с картами «Мир» или в СБП.
- Банк России выявил нарушения в работе брокеров при исполнении требований по предотвращению конфликта интересов на IPO.
Сервисы и технологии
- Разработчики ОС «Аврора» создают мобильный браузер на основе кода Chromium, который применяется в большинстве подобных продуктов. Сейчас в системе используются технологии Firefox, который хуже справляется с работой веб-приложений. Эксперты оценивают затраты на разработку браузера на базе Chromium в 15–20 млн рублей, пишет «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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