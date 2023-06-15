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«Яндекс.Маркет» открывает аукцион, Swarovski полностью свернула бизнес в РФ: главное 15 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Swarovski полностью свернула бизнес в России, «Яндекс.Маркет» решил закупать товары у поставщиков на аукционах, цены на кофе могут вырасти в России на 15% до конца года и другие новости 15 июня.

«Яндекс.Маркет» открывает аукцион, Swarovski полностью свернула бизнес в РФ: главное 15 июня

Экономика

  • Российские власти не планируют продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы. Мера может мешать развитию отечественного производства, поэтому после 1 октября порог может автоматически снизиться до €200.

Финансы

  • Газпромбанк собирается выйти на рынок классических облигаций в китайской валюте. Он может стать второй кредитной организацией после Альфа-банка, предложившей такие инструменты инвесторам, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Австрийская компания Swarovski полностью свернула бизнес в России, объявил ее главный исполнительный директор Алексис Назард.
  • Холдинг «Экто» Юсуфа Алекперова стал соучредителем нефтесервисной компании «ВэллТех» с долей 51%. Остальную долю в компании получила дочерняя структура «Лукойла» — «Лукойл-Западная Сибирь», сообщил «Коммерсантъ».
  • Штрафы для пунктов выдачи заказов маркетплейсов будут выдаваться только с доказательствами. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах ПМЭФ президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
  • Американский образовательный стартап Educate Online завершил bridge раунд и привлек $640 тысяч от 27 бизнес-ангелов в UMAY Angel’s Club. Лид-инвестором и синдикатором сделки стал Бахт Ниязов.
  • «Яндекс.Маркет» решил закупать товары у поставщиков на аукционах. Это позволит сократить издержки и снизить зависимость по некоторым категориям от независимых продавцов, узнал «Ъ».
  • Цены на кофе могут вырасти в России на 15% до конца года при условии дальнейшего удорожания стоимости в странах-поставщиках, сообщили РИА Новости.

Сервисы и технологии

  • Минэкономики начало пилотное тестирование государственной информационной системы (ГИС) «Нормотворчество». Она поможет одновременно работать над проектами нормативных актов сразу всем заинтересованным ведомствам, передает «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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