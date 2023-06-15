Swarovski полностью свернула бизнес в России, «Яндекс.Маркет» решил закупать товары у поставщиков на аукционах, цены на кофе могут вырасти в России на 15% до конца года и другие новости 15 июня.

«Яндекс.Маркет» открывает аукцион, Swarovski полностью свернула бизнес в РФ: главное 15 июня