В РФ появился первый антивирус с ИИ без обновлений, скорость взломов компаний выросла на 30%: главное 15 мая

Карина Пардаева
Первый антивирус с ИИ без обновлений, «Элемент» увеличил долю владения в разработчике ERP-систем и софта для блокчейна АО «НИПС», СДЭК запустил услугу описи документов перед отправкой и друге события 15 мая.
В РФ появился первый антивирус с ИИ без обновлений, скорость взломов компаний выросла на 30%: главное 15 маяАвтор: Карина Пардаева
Бизнес
- СДЭК запустил услугу описи документов перед отправкой. Ею можно воспользоваться при пересылке документов по России, сообщили представители сервиса.
- Производитель российской микроэлектроники «Элемент» увеличил долю владения до 90% в разработчике ERP-систем и софта для блокчейна АО «НИПС».
- Россияне стали больше интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток, пишут «Известия» со ссылкой на «СберСпасибо».
Сервисы и технологии
- Разработчики из Пензенского государственного университета создали первый антивирус на основе машинного обучения. Он не требует обновлений.
- За год скорость взломов крупных компаний выросла на 30%. В некоторых случаях она может доходить до 72 часов.
Фото на обложке: Unsplash
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