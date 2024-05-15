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В РФ появился первый антивирус с ИИ без обновлений, скорость взломов компаний выросла на 30%: главное 15 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Первый антивирус с ИИ без обновлений, «Элемент» увеличил долю владения  в разработчике ERP-систем и софта для блокчейна АО «НИПС», СДЭК запустил услугу описи документов перед отправкой и друге события 15 мая.

В РФ появился первый антивирус с ИИ без обновлений, скорость взломов компаний выросла на 30%: главное 15 мая

Бизнес

  • СДЭК запустил услугу описи документов перед отправкой. Ею можно воспользоваться при пересылке документов по России, сообщили представители сервиса.
  • Производитель российской микроэлектроники «Элемент» увеличил долю владения до 90% в разработчике ERP-систем и софта для блокчейна АО «НИПС».
  • Россияне стали больше интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток, пишут «Известия» со ссылкой на «СберСпасибо».

Сервисы и технологии

  • Разработчики из Пензенского государственного университета создали первый антивирус на основе машинного обучения. Он не требует обновлений. 
  • За год скорость взломов крупных компаний выросла на 30%. В некоторых случаях она может доходить до 72 часов. 

Фото на обложке: Unsplash

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