Первый антивирус с ИИ без обновлений, «Элемент» увеличил долю владения в разработчике ERP-систем и софта для блокчейна АО «НИПС», СДЭК запустил услугу описи документов перед отправкой и друге события 15 мая.

В РФ появился первый антивирус с ИИ без обновлений, скорость взломов компаний выросла на 30%: главное 15 мая