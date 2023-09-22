Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ РФ создать новых игроков на платежном рынке и другие события 22 сентября.

«Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки против новых игроков на платежном рынке: главное 22 сентября