«Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки против новых игроков на платежном рынке: главное 22 сентября

Карина Пардаева
Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ РФ создать новых игроков на платежном рынке и другие события 22 сентября.
«Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки против новых игроков на платежном рынке: главное 22 сентябряКарина Пардаева
Мир
- Гильдия авторов США и группа писателей подали коллективный иск к OpenAI с обвинением в нарушении их авторских прав.
Финансы
- Банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ РФ создать новых игроков на платежном рынке. Они аргументируют критику рисками мошенничества, ростом расходов на новый статус.
- «Совкомбанк» завершил процесс выделения заблокированных активов. До введения санкций на валютные активы приходилось около 20% баланса банка, сколько из них перевели в новую структуру — неизвестно, узнал «Ъ».
Бизнес
- Сервис для управления цифровыми активами Mesh (ранее известное как Front Finance) закрыл раунд финансирования серии А на $22 млн.
- За восемь месяцев 2023 года в России вырос спрос на ремонт крупной и малой бытовой техники. Число обращений в зависимости от категории оборудования увеличилось на 20-100%, пишет «Коммерсантъ».
- Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein из-за товарного знака Flame. Однако, несмотря на уход американской компании с отечественного рынка, отсудить права на бренд, скорее всего, не получится, передают «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рост цен на развлечения, российские компании добиваются выплат от Google в РФ: главное 21 сентября
- 2 Российский рынок СУБД ожидает полного импортозамещения в 2025 году
- 3 Россия стала главным поставщиком золота в ОАЭ — Bloomberg
- 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 5 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2023
25 сентября 2023
25 сентября 2023