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«Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки против новых игроков на платежном рынке: главное 22 сентября

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ РФ создать новых игроков на платежном рынке и другие события 22 сентября.

«Лимонад» подал иск к Calvin Klein, банки против новых игроков на платежном рынке: главное 22 сентября

Мир

  • Гильдия авторов США и группа писателей подали коллективный иск к OpenAI с обвинением в нарушении их авторских прав.

Финансы

  • Банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ РФ создать новых игроков на платежном рынке. Они аргументируют критику рисками мошенничества, ростом расходов на новый статус.
  • «Совкомбанк» завершил процесс выделения заблокированных активов. До введения санкций на валютные активы приходилось около 20% баланса банка, сколько из них перевели в новую структуру — неизвестно, узнал «Ъ».

Бизнес

  • Сервис для управления цифровыми активами Mesh (ранее известное как Front Finance) закрыл раунд финансирования серии А на $22 млн. 
  • За восемь месяцев 2023 года в России вырос спрос на ремонт крупной и малой бытовой техники. Число обращений в зависимости от категории оборудования увеличилось на 20-100%, пишет «Коммерсантъ».
  • Российский производитель парфюмерии «Лимонад» подал иск к Calvin Klein из-за товарного знака Flame. Однако, несмотря на уход американской компании с отечественного рынка, отсудить права на бренд, скорее всего, не получится, передают «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

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