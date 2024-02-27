«Точка» выкупит зависшие в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей, приложения СБПэй и «Привет!» удалили из AppStore и другие новости 27 февраля.

«Точка» выкупит активы своих клиентов в «Киви Банке», СБПэй удалили из App Store: главное 27 февраля