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«Точка» выкупит активы своих клиентов в «Киви Банке», СБПэй удалили из App Store: главное 27 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Точка» выкупит зависшие в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей, приложения СБПэй и «Привет!» удалили из AppStore и другие новости 27 февраля.

«Точка» выкупит активы своих клиентов в «Киви Банке», СБПэй удалили из App Store: главное 27 февраля

Финансы

  • Группа Qiwi Plc прокомментировала отзыв лицензии у «Киви Банка». По данным компании, у него не было признаков банкротства, а отзыв лицензии может затруднить выплату покупателем денег за российские активы.
  • «Точка» выкупит зависшие в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей. Первые платежи банк собирается совершить уже 5 марта.

Бизнес

  • Оставшиеся магазины Sony в Москве распродают остатки перед закрытием. Три торговые точки в Москве проработают до лета, узнал «Ъ».

Сервисы и технологии

  • Приложения СБПэй и «Привет!» удалили из AppStore. В Google Play они пока доступны. Ранее НСПК попала под блокирующие санкции США.
  • Сбербанк занялся производством серверов. Оборудование используется для внутренних нужд банка и адаптировано под работу в собственных дата-центрах, добавил представитель «Сбера», пишут «Ведомости».

Фото на обложке: patpitchaya / Shutterstock

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