«Точка» выкупит активы своих клиентов в «Киви Банке», СБПэй удалили из App Store: главное 27 февраля

Карина Пардаева
«Точка» выкупит зависшие в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей, приложения СБПэй и «Привет!» удалили из AppStore и другие новости 27 февраля.
«Точка» выкупит активы своих клиентов в «Киви Банке», СБПэй удалили из App Store: главное 27 февраляКарина Пардаева
Финансы
- Группа Qiwi Plc прокомментировала отзыв лицензии у «Киви Банка». По данным компании, у него не было признаков банкротства, а отзыв лицензии может затруднить выплату покупателем денег за российские активы.
- «Точка» выкупит зависшие в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей. Первые платежи банк собирается совершить уже 5 марта.
Бизнес
- Оставшиеся магазины Sony в Москве распродают остатки перед закрытием. Три торговые точки в Москве проработают до лета, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- Приложения СБПэй и «Привет!» удалили из AppStore. В Google Play они пока доступны. Ранее НСПК попала под блокирующие санкции США.
- Сбербанк занялся производством серверов. Оборудование используется для внутренних нужд банка и адаптировано под работу в собственных дата-центрах, добавил представитель «Сбера», пишут «Ведомости».
Фото на обложке: patpitchaya /
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