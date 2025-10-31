iPhone 17 помог Apple установить рекорд квартальной выручки

Apple отчиталась о квартальных результатах, превысивших ожидания Уолл-стрит. В сентябрьском квартале компания зафиксировала рекордную выручку $102,5 млрд, увеличив показатель на 8% год к году. Рост обеспечили продажи новых моделей iPhone 17 и 17 Pro, которые восстановили спрос на ключевых рынках, включая Китай.

Лучший показатель за последние три года

По словам CEO Apple Тима Кука, квартал стал рекордным как по выручке, так и по показателям подразделения iPhone и сервисов. Продажи смартфонов достигли $49,03 млрд. Это немного ниже прогнозов аналитиков ($50,19 млрд), однако общая динамика оказалась лучше ожиданий. Кроме того, Кук заявил, что в следующем квартале, который традиционно является крупнейшим по объёму продаж, компания ожидает рост выручки на 10–12%.

Особенно сильные результаты показал выпуск новой линейки iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Она смогла возродить спрос в Китае, где провалился iPhone Air, а также многие другие продукты Apple. Аналитики отмечают, что двойные цифры роста iPhone стали лучшим результатом за последние три года.

Чтобы увеличить выручку, пришлось поднять цены

Общая выручка Apple составила $102,47 млрд против прогнозных $102,24 млрд, а доходы от сервисов и других продуктов превысили ожидания. По словам финансового директора Кевана Пареха, выручка по итогам 2025 финансового года достигла $416 млрд, что стало абсолютным рекордом за всю историю компании. Акции компании выросли в постмаркетинговых торгах, усилив капитализацию, которая на днях впервые превысила $4 трлн.

Позитивные результаты аналитики связывают не только с новыми устройствами, но и с повышением цен на флагманские модели. Вместе с тем количество активных устройств Apple по всему миру достигло нового исторического максимума.

Активный рост выручки на фоне отставания в ИИ

Несмотря на впечатляющие продажи, Apple всё ещё уступает конкурентам в области искусственного интеллекта. Компания пока не представила собственные генеративные продукты, аналогичные решениям Google, Meta* или Microsoft. При этом Apple продолжает сталкиваться с тарифными рисками из-за политики США в отношении Китая и Индии, где расположено большинство её производственных мощностей.

Тем не менее за последние месяцы акции Apple подорожали более чем на 50% — благодаря успеху линейки iPhone 17, обновлённым AirPods с функцией синхронного перевода и улучшенным моделям Apple Watch.

Контекст

Отчёт Apple совпал с неделей публикаций результатов других крупнейших IT-компаний. Microsoft и Alphabet показали сильные квартальные показатели, Meta* сообщила о росте выручки, но разочаровала рынки прогнозами, а Amazon готовится отчитаться в ближайшие дни.

На фоне этих данных индекс S&P 500 обновил исторический максимум, а капитализации крупнейших технологических компаний — включая Microsoft и Apple — закрепились на уровне выше $4 трлн, подтверждая лидерство сектора в мировой экономике. Nvidia и вовсе стала первой компанией, пробившей потолок в $5 трлн.

*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.



Фото: AleksandarNakic / Getty Images