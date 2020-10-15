Стартап Arrival бывшего замминистра связи Дениса Свердлова привлек $118 млн

Стартап по производству коммерческих электромобилей Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock. Стартап принадлежит бывшему замминистру связи Денису Свердлову. Об этом сообщает пресс-служба Arrival.

Привлеченные инвестиции будут направлены на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине.

«Мы рады приветствовать BlackRock в качестве стратегического финансового инвестора с отличным опытом работы в ESG. Полученный дополнительный капитал будет инвестирован в рост Arrival и расширение нашего присутствия в США и других странах мира», — комментирует основатель и гендиректор Arrival Денис Свердлов.

Новая микрофабрика будет расположена в графстве Йорк в штате Южная Каролина. Ожидается, что она начнет работу во втором квартале 2021 года. Производство на фабрике стартует в октябре-декабре этого же года.

Стартап занимается производством электромобилей для курьерских компаний. Для проектирования и сборки автомобилей Arrival создает «быстро масштабируемые микрофабрики, которые можно разместить в любой точке мира для обслуживания регионов их расположения». По данным компании, существующие микрофабрики производят 10 тысяч электрофургонов или 1 тысячу электроавтобусов в год.

Отмечается, что у компании уже есть заказ от логистической компании UPS на производство 10 тысяч электрических фургонов с возможностью дополнительного приобретения еще 10 тысяч машин. UPS также вложила в стартап примерно €500 млн. Другими стратегическими инвесторами Arrival являются Hyundai Motor и Kia Motors.

Компания Arrival была основана в 2015 году Денисом Свердловым, который в 2007–2012 годах был главой оператора связи Yota, в 2012–2013 годах — замминистра связи России. Штаб-квартира стартапа находится в Великобритании. По собственным данным, в офисах Arrival, которые находятся в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге, работают более 1200 сотрудников. Основным акционером Arrival является фонд Kinetik, учрежденный Свердловым.