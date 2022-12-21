«Роскосмос» ожидает роста убытков в 2022 году до 50 млрд рублей, рекламодатели увеличили вложения в продвижение в Telegram-каналах и другие события 21 декабря — в дайджесте RB.RU.

Рост убытков «Роскосмоса», комиссия «Райффайзенбанка» на платежные сервисы: главное 21 декабря