Рост убытков «Роскосмоса», комиссия «Райффайзенбанка» на платежные сервисы: главное 21 декабря

Карина Пардаева
«Роскосмос» ожидает роста убытков в 2022 году до 50 млрд рублей, рекламодатели увеличили вложения в продвижение в Telegram-каналах и другие события 21 декабря — в дайджесте RB.RU.
Рост убытков «Роскосмоса», комиссия «Райффайзенбанка» на платежные сервисы: главное 21 декабряКарина Пардаева
Россия
- Госдума рассмотрит законопроект о биометрических данных в третьем чтении. Предлагается ввести запрет на хранение геномной информации и ограничить перечень биометрических данных — только по лицу и голосу.
- Послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет, узнал «Ъ». Администрация президента России рассчитывает перенести мероприятие на следующий год — до прояснения обстановки в зоне боевых действий на Украине.
Финансы
- «Райффайзенбанк» ввел комиссию в 0,5% за переводы на платежные сервисы «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и Universal Bank. Новый тариф начал действовать 19 декабря.
Бизнес
- Минфин обязал компании из «недружественных» стран продавать активы в России или с добровольным взносом в бюджет, или с предоставлением покупателю рассрочки платежа на срок до двух лет.
- Министерства обсуждают повышение пошлин на ввоз пива в Россию из «недружественных» стран, к которым относятся члены ЕС, США, Великобритания, Япония, Австралия. Это должно поддержать местных производителей, но негативно сказаться на магазинах и ресторанах.
- Рекламодатели увеличили вложения в продвижение в Telegram-каналах на фоне ухода из России иностранных платформ. Общий рост вложений мог составить до 200%.
- «Роскосмос» ожидает роста убытков в 2022 году на 60%, до 50 млрд рублей. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
Телеком
- Большая часть российских мобильных приложений (83%) содержит уязвимости высокой и наивысшей степени критичности. Самыми уязвимыми категориями оказались «финансы», «утилиты» и «развлечения».
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