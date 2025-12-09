Герман Греф призвал уравнять налоги для онлайн- и офлайн-площадок: маркетплейсы считают, что платят выше ритейла
Герман Греф призвал уравнять налоги маркетплейсов и ритейла
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы должны платить налоги на тех же условиях, что и офлайн-ритейл, пишут «Ведомости». В свою очередь маркетплейсы утверждают, что их налоговая нагрузка уже выше, чем у традиционных сетей. Конфликт между банками и маркетплейсами начался в конце ноября 2025-го, но общее решение по-прежнему не найдено.
Сбер видит угрозу в налоговом дисбалансе маркетплейсов
По данным «Ведомостей», председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что проблема конфликта с маркетплейсами заключается не в скидках как таковых, а в отсутствии единых условий конкуренции. По его словам, онлайн-площадки должны платить налоги так же, как офлайн-магазины.
В середине ноября глава Сбербанка утверждал, что площадки в 2024 году недоплатили около 1,5 трлн рублей НДС. Оценка была сделана после сравнения потенциальных налоговых выплат и фактических платежей продавцов.
Позже Герман Греф уточнил, что не выступает против скидок на маркетплейсах, но не согласен с ситуацией, когда их могут получить только клиенты «правильного» банка.
«Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают», — приводят «Ведомости» слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Маркетплейсы считают себя крупнейшими налогоплательщиками
Представитель объединённой компании Wildberries & Russ сказал «Ведомостям», что маркетплейсы — одни из крупнейших налогоплательщиков, и их налоговая нагрузка на доход выше, чем в офлайн-ритейле.
Источник отметил, что продавцы сами декларируют доходы и уплачивают налоги по своему режиму, включая спецрежимы для малого и среднего бизнеса. По его словам, разница между общей и упрощённой системами налогообложения снижается.
Представитель Wildberries & Russ также подчеркнул, что платформы участвуют в эксперименте ФНС по снижению налоговых рисков продавцов и проводят все расчёты в безналичной форме.
Источник, близкий к одному из бизнес-объединений, заявил «Ведомостям», что налоговая нагрузка цифровых платформ составляет 6–7%, тогда как у офлайн-сетей — около 4%.
Разница в налоговых выплатах связана со структурой доходов
Управляющий партнёр юридической фирмы LCH.Legаl Андрей Чумаков объяснил в комментарии «Ведомостям», что принципиальной разницы в налогообложении маркетплейсов и офлайн-магазинов нет. Обе бизнес-модели платят НДС с услуг и аналогичные корпоративные налоги.
Разница возникает из-за структуры доходов: офлайн продаёт собственный товар, тогда как маркетплейс получает комиссию с услуги. Налоги «размазываются» по тысячам продавцов на спецрежимах, где НДС платится частично или не платится вовсе. В итоге совокупная налоговая нагрузка на связку «платформа + продавец» оказывается ниже, чем у офлайн-магазина.
Контекст
20 ноября 2025 года крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах, привязанные к банковским картам онлайн-площадок. Глава Wildberries & Russ Татьяна Ким раскритиковала эту инициативу, указав, что запрет ударит по конкуренции и малому бизнесу.
24 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала ограничение дифференциации цен в зависимости от способа оплаты. После этого Татьяна Ким направила открытое письмо в ЦБ, правительство и парламент, заявив, что это создаёт угрозу для бизнеса селлеров.
8 декабря ритейлеры — «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие — направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ограничить механики маркетплейсов, которые, по их мнению, создают неравные условия конкуренции.
