Таиланд ужесточил правила въезда для туристов, а затем отменил их, банки заводят МКК, у OBI в третий раз сменился владелец и другие события 9 января — в дайджесте RB.RU.

МТС запустит музыкальный лейбл, банки заводят МКК: главное 9 января