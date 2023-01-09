МТС запустит музыкальный лейбл, банки заводят МКК: главное 9 января

Карина Пардаева
Таиланд ужесточил правила въезда для туристов, а затем отменил их, банки заводят МКК, у OBI в третий раз сменился владелец и другие события 9 января — в дайджесте RB.RU.
МТС запустит музыкальный лейбл, банки заводят МКК: главное 9 январяКарина Пардаева
Мир
- Казахстан планирует выйти из соглашения о взаимной конвертируемости рубля и тенге, которое было подписано в январе 1995 года. По мнению Астаны, соглашение утратило свою актуальность из-за значительных изменений в экономическом положении обеих стран.
- Таиланд ввел требования о вакцинации, но 9 января, когда они вступили в силу, отказался от них, сообщила SCMP. Группа экспертов решила, что доказывать вакцинацию слишком «обременительно». Прогнозировалось, что ужесточение правил въезда в Таиланд, ставшим одним из наиболее востребованных направлений у российских туристов зимой, может привести к снижению потока в страну не менее чем на 20%.
Финансы
- Банки в России стали заводить себе микрокредитные компании (МКК). В конце декабря 2022 года на этот рынок вышел Росбанк, купив ООО «Польза-Финанс». Выход в новую нишу призван расширить клиентскую базу организации.
Бизнес
- МВД объявило в розыск сына основателя телеком-оператора «Вымпелком» Дмитрия Зимина — предпринимателя и филантропа Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом). По информации РБК, уголовное дело в отношении Зимина связано со сделкой по отчуждению простых акций компании BelkaCar LTD.
- У российских гипермаркетов OBI в третий раз за год сменились собственники — новые владельцы сети могут быть связаны с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
- Распространитель лотерей «Столото» намерен оспорить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Scratch lotto скрэтч-лото».
- Рестораны высокого ценового сегмента демонстрируют устойчивость к кризису. Вопреки общероссийскому тренду на рост числа закрытий и снижение темпов открытий, в центре Москвы рестораторы сохранили активность в том числе за счет адаптации меню и концепций.
- МТС, структуры которой уже занимаются промоутерской, концертной и билетной деятельностью, запустит собственный музыкальный лейбл. Эксперты отмечают, что для привлечения артистов им нужно обеспечить востребованные сервисы и разумное авансирование.
Технологии
- В России планируют запустить автоматизированный поиск фишинговых сайтов. Разработку ведут Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор. Сервис направлен на борьбу с незаконным сбором персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.
Фото на обложке: Tom Wang /
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