«Яндекс.Маркет» выгрузил мебель IKEA, которой раньше не было в продаже на сервисе

«Яндекс.Маркет» выгрузил на платформу мебельные гарнитуры и гардеробы IKEA — этой категории товаров раньше не было в продаже на сервисе. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Представитель «Маркета» объяснил RB.RU, что перед тем, как расширить ассортимент товаров шведского ритейлера, маркетплейс изучил, каких размеров гарнитуры и гардеробы наиболее популярны у покупателей в России. Это было нужно, «чтобы не выставлять товар отдельными составными частями» — сейчас гарнитуры выглядят как готовые решения.

Теперь можно купить шкафы для гостиной и ванной, комплекты мебели для детской, а также многоуровневые гардеробы и стеллажи, в том числе популярные системы хранения «Пакс». Маркетплейс добавил еще около 500 товаров в категорию «Мебель» в разделе «ИКЕА». Также в продаже появилась фурнитура и другие комплектующие для мебели IKEA.

Сейчас заказать мебель на «Маркете» можно в Москве, комплектующие и фурнитура уже доступны для покупки по всей стране. В ближайшее время сервис добавит и гарнитуры для кухни.

«Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов (более чем 20 млн позиций) российского подразделения IKEA в ноябре прошлого года. Продажи этих товаров стартовали 1 декабря 2022 года.

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. В июне того же года компания объявила о сворачивании сети.

Фото на обложке: Unsplash